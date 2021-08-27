台糖露營區「白蛇上樹」嚇壞小孩　立委辦公室扮法海降蛇喊拆

▲▼大林糖廠露營區設置白蛇裝置藝術。（圖／立委陳明文辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近日國內疫情趨緩，很多旅遊景點與設施也陸續開放，遊客也陸續回流參加露營活動，而嘉義縣大林糖廠露營區也是深受遊客喜愛的一個熱門景點，遊客人數日益增加。日前園區增設白蛇裝置藝術，卻讓不少遊客感到害怕，更有小朋友因此受到驚嚇。立法委員陳明文服務處接獲民眾陳情，隨即與台糖聯絡將盡速拆除。

民眾表示，大林糖廠露營區內的大樹上設置了一條白蛇的裝置藝術，非常容易嚇到帶小孩來露營的家庭，尤其是露營活動至少都要待一個晚上，小孩子更容易在夜晚的營區受到驚嚇。

台糖表示，場地已委外出租給民間使用，對於裝置藝術造成遊客困擾，承租公司也已與嘉義縣文化觀光局溝通，將進行裝置藝術更換。

陳明文表示，他接到民眾陳情後立刻請服務處致電台糖公司了解狀況，台糖公司也明確承諾會儘速要求露營區的經營廠商進行改善，先行將蛇形裝置藝術移除，再另行設置各年齡層皆可接受的裝置藝術。

陳明文認為，現在台灣的疫情逐步緩解，國內的旅遊業正需要積極振興，而露營區活動在國內正夯，非常受到民眾的喜愛，他個人非常肯定台糖公司的露營區，但他也希望台糖公司能夠重行檢視各個糖廠的露營區設施，改善老舊設備與汰除不適宜的設施，提高民眾前來露營區露營的意願，增進觀光效益。

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