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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蘇貞昌被問英系立委圍剿　蔡易餘挑眉表情洩玄機

記者呂晏慈／台北報導

行政院規劃振興五倍券，日前在黨內英系立委串連主張全民免付後，終於拍板「全民免付1000元」。行政院長蘇貞昌17日上午視察嘉義蒜頭糖鐵延伸計畫，與英系縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人同框，但當蘇揆被媒體問及「是否與英系立委溝通無礙」，蔡易餘卻忍不住笑出來、頻頻挑眉，表情洩露玄機。

▲▼行政院長蘇貞昌視察嘉義蒜頭糖鐵延伸計畫，與英系縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘同框。（圖／翻攝自行政院直播畫面）

▲蔡易餘（左一）聽到媒體提問，忍不住笑出來。（圖／翻攝自行政院直播畫面）

媒體今天上午詢問蘇貞昌，是不是因為總統和黨內立委要求，振興五倍券政策才轉彎，今天早上來視察嘉義縣，與英系立委是否溝通無礙？但當政院新聞聯絡人唸出提問時，站在蘇貞昌身後的蔡易餘卻忍不住笑出來，眉毛不斷上下挑動，站在另一邊的翁章梁表情則是表情不變，眼神望向前方。

對於媒體提問，蘇貞昌表示，民進黨政府最重視民意，在政策形成過程中，會從各種資料做考量，而民意代表在地方接觸到各種民意反應，民進黨決策過程中會有多元的意見，但是大家會從各方面妥善考量、溝通，就像昨天邀請黨籍立委參加行政立法協調會，最後大家做成既接地氣、同時也符合民意的振興五倍券政策。而在蘇揆回答提問時，蔡易餘也頻頻點頭。

▲▼行政院長蘇貞昌視察嘉義蒜頭糖鐵延伸計畫，與英系縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘同框。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌（右四）視察嘉義蒜頭糖鐵延伸計畫，與英系縣長翁章梁（右三）、立委陳明文（右二）、蔡易餘（左二）同框。（圖／行政院提供）

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