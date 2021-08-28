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一週16境外全Delta！確診者送急診採檢「真的不行」　醫：犧牲後改了

▲▼新北市土城醫院快篩站，快篩站外觀，民眾接受醫師篩檢。（圖／記者呂佳賢攝）

▲醫師認為，相較於確診者自行搭車前往醫院採檢2次，留在原地採檢會是更好的方式。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／綜合報導

胸腔科醫師蘇一峰日前曾爆料，有名20歲男子入境確診後，竟自行搭車前往急診室採檢2次，搞得醫護人心惶惶，並強調，「原地採檢會更好」。對此，醫師今再度發文提及，近期境外移入確診滿滿都是Delta病毒，「把確診者送來急診二三採檢真的不行」，同時也說「蘇醫師爆料犧牲後，制度就改了。」

蘇一峰日前爆出，有染上Delta變種病毒的確診者搭計程車到醫院採檢2次，讓他氣炸質疑，病人待在隔離所明明好得很，卻三天兩頭搭防疫計程車到醫院急診採檢，「這樣不是大大增加社區與醫療體系的感染風險嗎？」擔心成為另一個防疫破口。隨後衛生局也澄清該名個案基因定序還在等報告中，目前得知染Delta為同國家的另一個案。

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針對該爭議，陳時中說明，第一點是這個病人不是Delta，第二點是病人是在檢疫旅館檢疫完成後，驗出陽性，Ct值32，但因為他在國外確診過，所以有解隔證明，當然染疫解隔後，各國的標準都會比較寬鬆，但因為驗出陽性，北區區管中心有要求他繼續隔離。

▲▼8/27境外移入基因定序。（圖／指揮中心提供）

▲▼8/27境外移入基因定序。（圖／指揮中心提供）

▲▼8/27境外移入基因定序。（圖／指揮中心提供）

蘇一峰今貼出境外移入確診基因定序表，並說「境外移入根本滿滿都是Delta，不管是持有三天前陰性報告，打過疫苗都還是Delta。」他直指，「把確診者送來急診二三採檢真的不行，辯說還沒跑病毒序列，所以不是Delta，上頭定調是醫師謊報delta過度反應結案！」但醫師也提到後續「蘇醫師爆料犧牲後，制度就改了。」

網友們則留言「吹哨者總是孤獨的，蘇醫師辛苦了」、「好可怕，要進來台灣太容易了」、「好可怕，真的希望能把持住，要不然醫生護士真的很辛苦」；也有人憤怒表示「入境篩檢抓到這麼多，然後回頭看看過去一年的防疫到底有可能放了多少進來」、「反正出事了就推說沒有會議紀錄就好了。」

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