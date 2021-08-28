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22年無盡思念麻警搭建成橋　縱使陰陽相隔仍讓家屬再次團圓

▲台南市警麻豆分局「尋人高手」巡佐吳孟宇，費盡心力，縱使陰陽相隔仍讓家屬再次團圓，他的用心讓家屬感動萬分，以慰死者在天之靈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警麻豆分局「尋人高手」巡佐吳孟宇，費盡心力，縱使陰陽相隔仍讓家屬再次團圓，他的用心讓家屬感動萬分，以慰死者在天之靈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局「尋人高手」巡佐吳孟宇，除幫失蹤人口找到回家的路，就算當事人已死亡，他也費盡心力，縱使陰陽相隔仍讓家屬再次團圓，他的用心讓家屬感動萬分，以慰死者在天之靈。

「尋人高手」巡佐吳孟宇，至今協助尋獲無數身分不明人口，成功的背後，卻是隱藏著數月甚至數年不眠不休的辛勞與努力，2017年4月間，有一名身分不明人口在家屬不知情的狀況下悄然逝去，吳員比起家屬先知道了消息，卻仍不放棄持續尋找，最後於2021年8月，在他的努力不懈下案情終於露出了一線曙光，

2016年12月時，一名疑似有精神障礙之婦人，遭人發現於新竹市街頭遊蕩，因當時該婦身上並無攜帶任何可證明身分之文件，在無法查明身分的情況下，只能暫時由新竹市政府社會處予以協助收容安置，並給予他一個臨時的姓名「古小蓮」，同時也請新竹市媒體刊登訊息協尋，隔年2017年4月份，該名身分不明婦人古小蓮因癌症去世，由社會處進行後事處理，安葬於新竹市殯葬管理所後方公墓後，便以無名屍結案。

吳員於2016年12月開始，知悉該筆通報資料後，便開始著手比對，希望能幫助婦人與家人再次團聚，後續該名婦人雖於2017年過世，吳員仍然鍥而不捨，持續尋找各種可能的線索，歷經近4年時間，比對上百筆資料，最後終於在系統中查得一筆走失之莊姓婦人協尋紀錄，幾經連繫家屬後，婦人的身分之謎終於解開，原來該名婦人為莊姓女子（54歲，育有2子），本身患有精神方面疾病，於1999年離家後便不見蹤影，家屬當時雖有報案協尋，但一直以來仍音訊全無，莊婦離家當年，最小兒子年僅5歲，如今通知家屬可能有莊婦的消息後，當年年僅5歲的小兒子立刻答應協助出面指認。

▲台南市警麻豆分局「尋人高手」巡佐吳孟宇，費盡心力，縱使陰陽相隔仍讓家屬再次團圓，他的用心讓家屬感動萬分，以慰死者在天之靈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

8月27日指認當天，小兒子一看到照片當下，便立刻認出了那是當年突然離家的母親，22年的思念讓當年年僅5歲的小兒子無時無刻都熟記著母親的面容，最後在吳員的帶領下，莊婦的小兒子來到了安葬他母親的墓園，只見他一言不發的站在母親的墳前，時間彷彿就停止在這一刻，陰陽相隔的兩人便這樣彼此對望，進行著專屬於彼此的交流，雖然已經無法再次團聚共享天倫之樂，但能知悉當年離家母親的下落，對於家屬來說已是最好的安慰。

▲台南市警麻豆分局「尋人高手」巡佐吳孟宇，費盡心力，縱使陰陽相隔仍讓家屬再次團圓，他的用心讓家屬感動萬分，以慰死者在天之靈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局分局長許敏能呼籲，倘若家中有人走失，可向就近警察機關報案請求協尋，警察機關應不分本轄或他轄立皆會立即受理，也鼓勵同仁能多發揮同理心，秉持視民如親及為民服務的精神，讓更多失蹤者能早日與家人團圓。

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