2點開放登記BNT！一張圖看「3大主流疫苗」　副作用最多的是它

▲三大主流疫苗，點圖可放大。（圖／記者周亭瑋製表）

記者曾筠淇／綜合報導

指揮中心昨（27）日宣布，200萬劑BNT疫苗將於8月底、9月初到貨，除了保留120萬劑給學生施打，其餘的80萬劑將開放給一至十類對象，按照年齡層往下打，今日下午2點就會重啟疫苗登記平台。《東森新媒體ETtoday》也針對3大主流疫苗整理出懶人包，讓讀者一次掌握相關資訊。

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▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

AZ疫苗

►研發國家：英國、瑞典

►類型：腺病毒載體

►保護力：約70%

►常見副作用：

1.接種處痠痛

2.發燒

3.發冷、畏寒

4.疲倦

5.極少數血栓

6.頭痛

7.關節痛

8.腹瀉嘔吐

9.肌肉痠痛

►優點：易進入細胞運送，保存容易

►接種劑量：2劑

▲AZ疫苗。（圖／路透）

AZ疫苗以腺病毒載體方式製作，取自黑猩猩腺病毒，雖然人體免疫系統陌生，但安全無害。不過，疫苗引發的極少數血栓情況，也讓外界相當關注。

莫德納疫苗

►研發國家：美國

►類型：mRNA

►保護力：94.1%

►常見副作用：

1.接種處痠痛

2.頭痛

3.疲倦

4.發燒

5.畏寒

6.關節痛

7.紅斑

8.蕁麻疹

►優點：研發製造快，適合緊急狀況

►接種劑量：2劑

▲莫德納疫苗。（圖／路透）

莫德納疫苗以mRNA技術製作，把能製造棘蛋白的mRNA疫苗輸入體內，讓宿主自行製造、生成棘蛋白，進行啟動、訓練身體的免疫反應。

BNT疫苗（輝瑞）

►研發國家：美國、德國

►類型：mRNA

►保護力：95%

►常見副作用：

1.接種處痠痛

2.發燒

3.頭痛

4.疲倦

5.畏寒

6.肌肉痠痛

7.關節痛

8.臉部咽喉腫脹

9.心跳加速

10.全身紅疹

11.暈眩

12.呼吸困難（極少數）

►優點：研發製造快，適合緊急狀況

►接種劑量：2劑

▲BNT疫苗。（圖／路透）

BNT疫苗以mRNA技術製作，把能製造棘蛋白的mRNA疫苗輸入體內，讓宿主自行製造、生成棘蛋白，進行啟動、訓練身體的免疫反應。

BNT疫苗從出貨、保存到完成施打，中間的保冷過程挑戰門檻高，須進行-60度至-80度C超低溫冷凍保存，若轉置於2至8度C的冷藏設備保存，則要在5天內使用完畢。

此外，BNT疫苗目前將由12歲至18歲青少年學生族群優先施打。