　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2點開放登記BNT！一張圖看「3大主流疫苗」　副作用最多的是它

三大主流疫苗,疫苗懶人包,疫苗比較。（圖／記者周亭瑋製表）

▲三大主流疫苗，點圖可放大。（圖／記者周亭瑋製表）

記者曾筠淇／綜合報導

指揮中心昨（27）日宣布，200萬劑BNT疫苗將於8月底、9月初到貨，除了保留120萬劑給學生施打，其餘的80萬劑將開放給一至十類對象，按照年齡層往下打，今日下午2點就會重啟疫苗登記平台。《東森新媒體ETtoday》也針對3大主流疫苗整理出懶人包，讓讀者一次掌握相關資訊。

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

AZ疫苗

►研發國家：英國、瑞典
►類型：腺病毒載體
►保護力：約70%
►常見副作用：
1.接種處痠痛
2.發燒
3.發冷、畏寒
4.疲倦
5.極少數血栓
6.頭痛
7.關節痛
8.腹瀉嘔吐
9.肌肉痠痛
►優點：易進入細胞運送，保存容易
►接種劑量：2劑

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲AZ疫苗。（圖／路透）

AZ疫苗以腺病毒載體方式製作，取自黑猩猩腺病毒，雖然人體免疫系統陌生，但安全無害。不過，疫苗引發的極少數血栓情況，也讓外界相當關注。

莫德納疫苗

►研發國家：美國
►類型：mRNA
►保護力：94.1%
►常見副作用：
1.接種處痠痛
2.頭痛
3.疲倦
4.發燒
5.畏寒
6.關節痛
7.紅斑
8.蕁麻疹
►優點：研發製造快，適合緊急狀況
►接種劑量：2劑

▲▼莫德納執行長班塞爾承諾，明年第2季可望供南韓2000萬人份新冠疫苗。（圖／路透社）

▲莫德納疫苗。（圖／路透）

莫德納疫苗以mRNA技術製作，把能製造棘蛋白的mRNA疫苗輸入體內，讓宿主自行製造、生成棘蛋白，進行啟動、訓練身體的免疫反應。

BNT疫苗（輝瑞）

►研發國家：美國、德國
►類型：mRNA
►保護力：95%
►常見副作用：
1.接種處痠痛
2.發燒
3.頭痛
4.疲倦
5.畏寒
6.肌肉痠痛
7.關節痛
8.臉部咽喉腫脹
9.心跳加速
10.全身紅疹
11.暈眩
12.呼吸困難（極少數）
►優點：研發製造快，適合緊急狀況
►接種劑量：2劑

▲▼德國BioNTech新冠疫苗，BNT疫苗。（圖／路透）

▲BNT疫苗。（圖／路透）

BNT疫苗以mRNA技術製作，把能製造棘蛋白的mRNA疫苗輸入體內，讓宿主自行製造、生成棘蛋白，進行啟動、訓練身體的免疫反應。

BNT疫苗從出貨、保存到完成施打，中間的保冷過程挑戰門檻高，須進行-60度至-80度C超低溫冷凍保存，若轉置於2至8度C的冷藏設備保存，則要在5天內使用完畢。

此外，BNT疫苗目前將由12歲至18歲青少年學生族群優先施打。

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
一週16境外全Delta！　醫嘆：爆料犧牲後「制度就改了」
2點開放登記BNT！一張圖看「3大主流疫苗」　副作用最多是它
趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！　官媒還點名2人：到了終點線
快訊／外物入侵！台鐵南下、北上列車延誤　4車站受阻
BNT今下午2點開搶　注意「1件事」絕對要避免
跟風驗DNA臉綠慘！　養兒11年才知是別人的種
「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？　結局潰堤了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一週16境外全Delta！確診者送急診採檢「真的不行」　醫：犧牲後改了

大學恐成防疫超級大破口！教授提「實體開學」5問：準備好了嗎？

2點開放登記BNT！一張圖看「3大主流疫苗」　副作用最多的是它

快訊／「民眾鋸樹倒塌」壓到電車線！台鐵新豐=新竹列車延誤

買LINE「全家福主題」！人妻下單後糗炸：別人的老公

大台北亮高溫燈號！熱傷害「高危險」時段曝　圖解午後雷雨熱區

高端疫苗受歡迎初體驗　 25號針「一點也不痛」只有「肚子餓」

課上一半嗆混帳！補教師私訊「下次對你不客氣」　學生怕到不敢說

染疫船長唯一連結是他！48hrs危機應變　台中港16人PCR現況曝

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？　結局潰堤了

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

留學陸生疑接受「採訪」因言獲罪 公安找家人問話！遭威脅刪片回國

一週16境外全Delta！確診者送急診採檢「真的不行」　醫：犧牲後改了

大學恐成防疫超級大破口！教授提「實體開學」5問：準備好了嗎？

2點開放登記BNT！一張圖看「3大主流疫苗」　副作用最多的是它

快訊／「民眾鋸樹倒塌」壓到電車線！台鐵新豐=新竹列車延誤

買LINE「全家福主題」！人妻下單後糗炸：別人的老公

大台北亮高溫燈號！熱傷害「高危險」時段曝　圖解午後雷雨熱區

高端疫苗受歡迎初體驗　 25號針「一點也不痛」只有「肚子餓」

課上一半嗆混帳！補教師私訊「下次對你不客氣」　學生怕到不敢說

染疫船長唯一連結是他！48hrs危機應變　台中港16人PCR現況曝

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？　結局潰堤了

陽岱鋼本季首升一軍展笑顏　巨人盼成打線「起爆劑」

被容嬤嬤扎過都出事！《還珠格格》5主演4個形象全毀…他還雇凶綁人

歐尼爾:布萊恩是最接近喬丹的人　但現役沒人可比布萊恩

一週16境外全Delta！確診者送急診採檢「真的不行」　醫：犧牲後改了

老公身邊多出小三！貼緊手臂還摸胸　她拍下超閃一面：我是多餘的

艾德里奇退休想重返已多支NBA球隊測試　可能重回籃網

共同防堵非洲豬瘟　台南市環保局端完整配套籲業者全力配合

恐攻細節曝！IS炸彈客走向美軍自爆　現場屍塊像被龍捲風吹上天

LIFE・經典／檳城打造超科技島嶼　一窺未來生活樣貌

德國32萬元電動車「主打」電池走到哪換到哪　全球瘋搶20.8萬輛

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

BNT今開放意願登記！12大QA一次看懂

鄧佳華曝神秘女「宜軒」：沒退路！全台宜軒傻眼

蘭潭水庫旁驚見「神秘洞穴」！網曝洞內情況

「客家太太用藥水泡大腸」　網紅阿嬤灑淚道歉

SOD斥資上億請巨乳女星下海？AV達人給答案

性感教主開箱5件吊帶襪！　火辣穿脫畫面公開

臉書「聞氫哥之亂」　本尊真面目曝光！是小鬍子型男

爸爸「叭叭」接小孩　師怒：當我檳榔西施

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

大樂透1注獨得！今彩539頭獎3注中

19歲就是等不到疫苗！陳時中曝後續規劃

更多熱門

相關新聞

喬帥美網拼年度全滿貫機會在眼前

喬帥美網拼年度全滿貫機會在眼前

2021美網官方決定，所有球迷必須出示接種新冠疫苗證明，才能進場觀戰，對此讓球王喬科維奇（Novak Djokovic）不太接受，認為打疫苗依舊是個人意願，不希望強迫大家都一定要接種。

高端疫苗初體驗「不痛」只有「肚子餓」

高端疫苗初體驗「不痛」只有「肚子餓」

一次看BNT的六個鬼扯論述　孫大千：民進黨欠台灣人一個道歉

一次看BNT的六個鬼扯論述　孫大千：民進黨欠台灣人一個道歉

美新冠起源調查得不到結論！拜登怒了

美新冠起源調查得不到結論！拜登怒了

染疫船長唯一連結是他！　台中港16人PCR現況曝

染疫船長唯一連結是他！　台中港16人PCR現況曝

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎疫苗副作用AZ莫德納BNT

讀者迴響

熱門新聞

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

即／大樂透5.1億一注獨得　億萬富翁誕生台中

純情男照顧3年的「女友姑媽」竟是女友本人

福原愛示好中國「暴瘦打球」照曝光

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

35年漲2千萬！爸媽「月領7萬退休金」：賣房嗎

屏東阿嬤養「超大烏龜」！1原因讓她超擔心

連家人都騙！男樂透中15億瞞10年　靠「這招」月領防揮霍

BNT今開放意願登記！12大QA一次看懂

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面