2點開放登記BNT！一張圖看「3大主流疫苗」　副作用最多的是它

▲三大主流疫苗，點圖可放大。（圖／記者周亭瑋製表）
記者曾筠淇／綜合報導
指揮中心昨（27）日宣布，200萬劑BNT疫苗將於8月底、9月初到貨，除了保留120萬劑給學生施打，其餘的80萬劑將開放給一至十類對象，按照年齡層往下打，今日下午2點就會重啟疫苗登記平台。《東森新媒體ETtoday》也針對3大主流疫苗整理出懶人包，讓讀者一次掌握相關資訊。
▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）
AZ疫苗
►研發國家：英國、瑞典
►類型：腺病毒載體
►保護力：約70%
►常見副作用：
1.接種處痠痛
2.發燒
3.發冷、畏寒
4.疲倦
5.極少數血栓
6.頭痛
7.關節痛
8.腹瀉嘔吐
9.肌肉痠痛
►優點：易進入細胞運送，保存容易
►接種劑量：2劑
▲AZ疫苗。（圖／路透）
AZ疫苗以腺病毒載體方式製作，取自黑猩猩腺病毒，雖然人體免疫系統陌生，但安全無害。不過，疫苗引發的極少數血栓情況，也讓外界相當關注。
莫德納疫苗
►研發國家：美國
►類型：mRNA
►保護力：94.1%
►常見副作用：
1.接種處痠痛
2.頭痛
3.疲倦
4.發燒
5.畏寒
6.關節痛
7.紅斑
8.蕁麻疹
►優點：研發製造快，適合緊急狀況
►接種劑量：2劑
▲莫德納疫苗。（圖／路透）
莫德納疫苗以mRNA技術製作，把能製造棘蛋白的mRNA疫苗輸入體內，讓宿主自行製造、生成棘蛋白，進行啟動、訓練身體的免疫反應。
BNT疫苗（輝瑞）
►研發國家：美國、德國
►類型：mRNA
►保護力：95%
►常見副作用：
1.接種處痠痛
2.發燒
3.頭痛
4.疲倦
5.畏寒
6.肌肉痠痛
7.關節痛
8.臉部咽喉腫脹
9.心跳加速
10.全身紅疹
11.暈眩
12.呼吸困難（極少數）
►優點：研發製造快，適合緊急狀況
►接種劑量：2劑
▲BNT疫苗。（圖／路透）
BNT疫苗以mRNA技術製作，把能製造棘蛋白的mRNA疫苗輸入體內，讓宿主自行製造、生成棘蛋白，進行啟動、訓練身體的免疫反應。
BNT疫苗從出貨、保存到完成施打，中間的保冷過程挑戰門檻高，須進行-60度至-80度C超低溫冷凍保存，若轉置於2至8度C的冷藏設備保存，則要在5天內使用完畢。
此外，BNT疫苗目前將由12歲至18歲青少年學生族群優先施打。
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