孫大千轟6論述鬼扯：浪費9個月　買BNT過程「蔡政府欠人民道歉」

▲孫大千直言，民進黨政府應為延後買到BNT疫苗一事，向台灣人民道歉。圖為在香港印有復必泰字樣的BNT疫苗。（圖／香港政府）

實習記者黃品臻／綜合報導

印有簡體字「復必泰」標籤的首批BNT疫苗將抵台，數量約195萬劑。前立委孫大千此前曾表示，民進黨一直糾結在「復必泰」這三個字上，德國原廠必須為台灣客製化新的標籤，導致台灣年輕世代要多等上兩個月的時間，才能夠接種BNT疫苗，他今（28）日更在臉書直言，在取得BNT疫苗的過程，民進黨政府真的欠台灣人民一個道歉。

孫大千指出，從最早的搶奪疫苗利潤，到後來的高舉意識形態，浪費了九個月的時間，繞了一大圈，台灣終於買到了BNT疫苗。他也在貼文中列出這段期間綠營政客和側翼打手對BNT疫苗的論述，諷刺根本是鬼扯。

孫大千列出綠營政客和側翼打手對BNT疫苗的六個論述：

1.疫苗如果買太多很麻煩。

2.買不到是因為外部力量介入阻擋。

3.上海復星代理的BNT疫苗品質有問題。

4. BNT疫苗有分BNT1和BNT2兩種，其中一種是在中國大陸生產。

5.上海復星銷售的BNT疫苗是在中國大陸重新進行分裝，並非德國原廠製造。

6.包裝上如果有復必泰三個字就代表被中國大陸統戰。