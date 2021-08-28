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BNT開放意願登記！　備妥雙證件、2步驟簡單完成

▲▼輝瑞疫苗、BNT疫苗。（圖／路透）

▲BNT疫苗將來台，1922疫苗預約平台今將重啟意願登記。（圖／路透）

記者張乃文／綜合報導

200萬劑BNT疫苗將在8月底、9月初到貨，除了保留120萬劑給學生施打，剩下約80萬劑將開放給1至10類對象，依照年齡層往下打，今（28）日下午2時就會重啟疫苗登記平台，並加入BNT疫苗選項。《ETtoday新聞雲》也分享疫苗登記的教戰守則，讓您可以登記到想要的疫苗，也不用擔心順序重排。

▲▼疫苗施打意願登記與預約系統。（圖／翻攝自1922.gov.tw）

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疫苗平台意願登記

登記時間：8月28日下午2:00／登記資格：18歲以上民眾（未成年無須登記，且未開放一般民眾混打）

A組／已經登記意願過，要新增BNT疫苗選項者

Step1：進入1922疫苗預約平台 登入系統

Step：登記期間內（結單前），透過「編輯修改品牌選擇」，加勾BNT選項即可。

也提醒已經登記其他疫苗廠牌者，若僅想加選BNT疫苗，登記時，先前勾選過的品牌則建議不要取消，否則按照預約平台邏輯，取消視同放棄，將由下一順位者遞補，等同重新排起。

▲唐鳳疫苗預約系統修改登記意願步驟圖▼ 。（圖／讀者提供）

▲唐鳳疫苗預約系統修改登記意願步驟圖▼ 。（圖／讀者提供）

▲唐鳳疫苗預約系統修改登記意願步驟圖▼ 。（圖／讀者提供）

▲1922疫苗預約系統修改登記意願步驟圖。（圖／讀者提供）

B組／從未登記意願過，此次欲進行登記者

Step1：進入疫苗意願登記系統後，填入資料，輸入身分證／居留證字號、健保卡卡號驗證身份。

Step2：輸入姓名、手機號碼、希望接種區域、希望疫苗種類。

完成後，符合資格者，且希望接種的疫苗數量足夠，將會收到提醒預約接種的簡訊。收到簡訊後，除了「線上預約」外，也可以實體預約，可親自到超商、藥局、衛生所插卡預約，並選擇自己想要的時段和地點，之後依照預約時間準時前往。而在預約期間，皆可透過網站或APP修改接種地點或時間。

▲▼BNT疫苗8/28開放預約登記。（圖／指揮中心提供）

▲BNT疫苗8/28開放預約登記。（圖／指揮中心提供）

即將引進台灣的BNT疫苗是由鴻海/永齡、台積電、慈濟等3捐贈單位各捐贈500萬劑，共計1500萬劑，其中約200萬劑BNT疫苗將在8月底、9月初到貨。指揮中心宣布，200萬劑BNT疫苗將在8月底、9月初到貨，除了保留120萬劑給學生施打，剩下約80萬劑將開放給1至10類對象，依照年齡層往下打。學生將比照流感疫苗，直接到校園進行接種，先前在施打流感疫苗時已有相關經驗，但學生未成年，還需要家長同意書，之後會盡快進行相關作業。

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