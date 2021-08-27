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廉潔在疫起　「部東大玩偶」診間宣導廉政

▲「部東大玩偶」診間宣導廉政。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「部東大玩偶」診間宣導廉政。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

電影「兒子的大玩偶」重現部東！衛生福利部台東醫院在防疫規範下仍不忘廉潔，由「部東大玩偶」現身診間，針對廉政、強化醫療機關廉能形象及宣導反貪腐觀念，進行廉政宣導；讓等待施打疫苗的阿公阿媽們眼睛為之一亮，笑得合不攏嘴。

還記得80年代的老電影「兒子的大玩偶」，扮成「三明治人」的男主角，每天穿小丑服塗小丑裝，在烈日下沿街宣傳的影像，讓人印象深刻。

8月25及26日2天，台東縣衛生局針對部分無法上網至1922平台登記施打COVID-19疫苗的65歲以上及55歲以上的原住民長輩，特別開放利用電話預約方式，至衛生福利部臺東醫院進行疫苗接種，對許多不擅長使用網路的長輩而言，是一大福音。

台東醫院政風室為宣導廉能政府之重要性，親自下海扮演「部東大玩偶」現身診間，立刻吸引了所有阿公阿媽的目光；除了於25及26日下午至門診區特別利用民眾施打COVID-19疫苗之留觀時間，進行走動式廉政宣導外，並與藥劑科主任范龍昇於掛號大廳進行反貪及用藥安全宣導，期間由政風主任以吸睛宣導海報掛於身上，路過民眾莫不停下腳步，並投以好奇目光。

政風主任李政憲表示，廉能是政府的核心價值，特別在疫情期間，民眾與政府應廉潔在疫起，抵抗疫情，拒絕貪腐，並歡迎民眾利用廉政檢舉專線0800-286-586踴躍檢舉貪瀆不法。


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