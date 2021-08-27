汪星人超無辜！幫「掩護」身份　詐騙當特務戲演⋯這動作爆了

▲許姓詐騙車手在提領贓款時，以假借遛狗的方式企圖逃避查緝。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

一名詐騙車手為了不想身分爆光，特地在取款時都會牽著狗，喬裝成附近居民，不料因機車違停遭警方盤查，意外在他的背包內發現K盤、10萬元現金及6張提款卡，讓他當場啞口無言，被捕時還說：「才剛當車手不到一星期，領第2次而已，薪水都還沒領到呢！」訊後依毒品危害防制條例與詐欺罪嫌送辦。

警方表示，這名詐騙的車手是24歲的許姓男子，目前因無業在網路找工作時，被詐騙集團吸收為車手，雙方透過社群軟體聯繫，24日下午2點左右，許男帶著狗揹著背包，騎乘機車到中正三路與復興一路路口，假意下車遛狗，實際卻是慢慢走到附近的ATM提款機提領贓款。

▲警方查扣6張被害人提款卡。（圖／記者吳世龍翻攝）

這一幕，剛好被中正三路派出所的巡邏員警瞧見，發現他遛狗時不斷四處張望，再加上機車違停，於是上前盤查身分。剛領完贓款的許男，看見警方時，神情緊張加上說話前後矛盾，更加令員警起疑，隨後在他的背包內發現K盤、10萬元現金及6張提款卡。

▲警方查扣贓款10萬元等證物。（圖／記者吳世龍翻攝）

被捕的許男，面對警方詢問時，起初還謊稱說，現金跟提款卡都是朋友的，但卻被員警戳破，最後才承認是詐騙車手，還說：「才剛當車手不到一星期，領第2次而已，薪水都還沒領到呢！」訊後依毒品危害防制條例與刑法詐欺罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

►「時間對我們來說完全沒用！

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