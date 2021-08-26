13男女窩新社山區民宿怪怪的　居民報警...詐團開張7天就被抄

▲東勢警方在新社山區破獲詐騙集團。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台南市30歲王姓男子帶著2女10男17日在台中市新社區承租一棟民宿，每天進出的年輕人多數是「刺龍刺鳳」，又不像是來渡假，異常行為引起保守的山區居民注意，東勢警分局獲報前往調查，原來王嫌等人假冒中國大陸大使館行騙旅居歐洲的民眾，還好警方機警，機房成立才7天，錢都還沒有到手就被逮，全案依組織犯罪條例、詐欺罪嫌解送台中地檢署偵辦。

這群詐騙集團都選擇承租偏僻山區民宿行騙，一段時間後再換地方，17日承租新社一棟民宿，民宿老闆不以為意，有錢收就好，但鄰居發現，13名全身刺青的男女，每天躲在屋內，也不出門玩，這種行徑在保守的新社太奇怪，於是報警。

警方獲報前往，不但逮捕13名嫌犯，還查扣詐欺工作手機27支、筆電1台、中國電信卡8張、網卡6張、台哥大網卡2張、台哥大儲值卡2張、無線電2台、WIFI分享器1台等證物，現場並沒有現金，也沒有帳簿，因為才設立7天，錢都還沒有騙進來。

詐騙模式是偽裝短期旅遊方式承租民宿，將機房藏設在民宿，假冒公安單位詐騙旅居歐洲地區的大陸民眾，先以「大使館」名義撥打電話給被害人，稱被害人個資外洩遭人冒用申請行動電話，且該電話涉及不法，等被害人上當後，再將電話轉至二線詐欺機手。

二線機手假冒「公安局」佯稱名下電話涉及不法，再由三線詐欺機手，假冒「檢察官」以法院執行命令凍結帳戶為由恫嚇被害人，要求監管被害人金融帳戶並將其金流轉出，警方訊問後依組織犯罪條例、詐欺罪嫌解送台中地檢署偵辦。

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