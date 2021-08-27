台東縣府花4200萬招待縣民一日遊　綠營批：施政隨意花錢故意

▲民進黨台東黨部質疑台東縣府「大」綁樁。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長7月中在記者會中，與縣府秘書長對外說明中提到，要從熱氣球活動的部分經費4200萬挪用至招待縣民作縣內旅遊使用，表示會激起5倍以上效益達成2億的商機。對此，民進黨台東黨部怒批，縣府預算挪用自如是否合理？

民進黨台東黨部表示，熱氣球活動目的是吸引及促進外縣市民眾到台東來消費以增進台東的商機，但把熱氣球經費挪用至招待縣民縣內旅遊，真能夠達到縣府誇口所說的2億的商機？還是達到了施政”隨意”與花錢”故意”這兩意？

此外，多位議員皆在議會表示，議會在審查縣府總預算時並未看見有此筆「疫後振興方案4200萬招待縣民縣內1日遊」的預算，引發議員質疑。

民進黨台東黨部表強調，難道台東縣政府預算可以無須經過議會監督就能隨意編列或是挪移？也有議員指出4200萬預算未送至議會審查，程序上不夠完備，要求縣府檢討，議會也決議27日安排縣長、財經處官員必須就此提出專案報告。希望議會到時候能真正為人民納稅把關，不要變成被摸頭或橡皮圖章，讓違法經費呼攏過關。

「縣府撒錢招待縣民一日遊，從經費預算編列到招商，都欠缺規劃。」民進黨台東黨部表示，一看就知道是縣政府急就章式的撒錢消耗預算，完全沒有考慮政策效果，真的就是浪費公帑而已。民眾也想要問清楚，號稱的2萬4千名參與人到底從何而來？有公開於縣府官網上提供民眾查詢嗎？有公告活動報名資訊嗎？有圖利特定對象嗎？還是就是全面為選舉綁樁？



►Her今天推出「LANVIN浪凡熱銷香水」





►二手票券豐富你的生活