《人間條件七》7分鐘完售！緊急加開4場500張票　晚間7點開賣

▲綠光劇團加開《人間條件七》4場售票。（圖／綠光劇團）



記者林育綾／綜合報導

綠光劇團今（27）日中午開賣《人間條件七》國家戲劇院特別場，短短7分鐘完售，湧入大量電話詢問，而劇團也緊急和兩廳院協調，決定臨時加開4樓每場137席，4場總共548席座位，預計今晚7點售票。

吳念真編導《人間條件七》魅力爆棚，由於二級警戒先前取消9場首演，讓許多鐵粉哀歎，而今等到以間隔座的「特別場」開賣，粉絲做好搶票準備，也紛紛留言「比搶我愛的張學友演唱會的還難搶吧！！」、「比搶五月天門票還緊張」，更有觀眾開玩笑說「威力彩沒中，至少也要讓我搶到票」。

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▲綠光劇團加開《人間條件七》4場4樓座位。（圖／綠光劇團）



面對觀眾以搶演唱會票券陣仗來搶《人間條件七》的票，兩位製作人雷輝、李永豐既深懷感謝又覺得抱歉，一方面對吳念真的戲有著12萬分信心，另一方面又覺得愧對觀眾愛戴。雷輝認為，當初認為既然只能賣間隔座，多賣4樓137席對於整體製作僅有微量補償，不如讓觀眾看得更近更清楚，於是兩人達成共識，特別場只賣1至3樓。

李永豐也笑說，雷大就是貼心又大器，但是觀眾實在太熱情了，一直打電話進劇團來「動之以情」，只好說服雷大加開。兩位製作人溝通後，緊急與國家兩廳院協調，兩廳院也表示全力支持，決定今日急開4樓座位，希望在防疫規定下，也能盡量滿足觀眾們的願望。

▲吳念真認為，演出要有觀眾，才算是圓滿。（圖／綠光劇團）

而昨26日《人間條件七》召開彩排記者會，吳念真導演說，劇場工作中，觀眾進來是一件很重要的事，不管是創作中或是演出，「沒有觀眾，我們所做的一切是沒有意義的，這次因為疫情的關係採間隔座，每賣一場都是虧本，但希望讓劇場有人可以進來，就從綠光開始吧，這是全台灣、全世界都在等待的一種可能。」

國家兩廳院藝術總監劉怡汝也說，這是這個時節所有人都需要的一齣戲，在戲裡看見讓我們再向前走的力量，期盼《人間條件七》能開啟一扇門，讓劇場再次打開大門，迎接觀眾進劇場。

《人間條件七─我是一片雲》自9月起在臺北、臺中、臺南、高雄演出。今日加開臺北國家戲劇院 9/3-9/5的四樓座位，晚間7點開賣。