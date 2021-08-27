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SONY輕旗艦Xperia 5 III 5G確認於9月7日登台！與Xperia 1 III差在這

特約記者洪聖壹／綜合報導

Sony mobile 今年 4 月公開的 5G 旗艦手機 Xperia 1 III 與 Xperia 5 III，兩支手機都搭載高通S888處理器。在 Xperia 1 III 於 7 月推出之後，Xperia 5 III 卻始終沒有任何聲音。而在稍早，該公司確認，將於9月7日推出玩美合手旗艦Xperia 5 III。

其實在今年 7 月份，Xperia 1 III 的上市活動當中，Sony mobile 就曾預告，另一支合手的 Compact 旗艦機 Xperia 5 III 會在 9 月上市，記者也在第一時間實際分享該款產品外觀（詳見：SONY小鋼炮 Xperia 5 III 的3色實機動眼看！預計 9月上市），如今時間確認，就是 9 月 7 日。

據了解，日本原廠相當關心台灣市場反應，這次活動當中，SONY 同樣找來日本原廠設計團隊包括 石津雄登　Ishizu Yuto 與片山奈美　Katayama Nami，都將到場與媒體暢談新機特色。

Xperia 5 III 與 Xperia 1 III 同樣搭載潛望式望遠變焦鏡頭DualPD感測器的三鏡頭四光學焦段相機，整合HDR OLED 120Hz更新率螢幕、5G高速傳輸能力、360空間模擬音效及全新升級遊戲增強器。不過 Xperia 5 III 為了做到合手，機身也比較小，設計上延續日系方正工藝設計，強調「內外兼具 不容妥協」，僅有 6.1 吋，而且相較於 Xperia 1 III 使用 4K HDR OLED螢幕，Xperia 5III 雖然也是 OLED 螢幕，但是解析度是 FHD+。

Xperia 5 III 台灣上市只會有8GB+256GB一個版本，共有鏡綠、鏡黑跟鏡粉三款。（圖／記者洪聖壹攝）

拍照功能方面也有差異，因為少了 3D iToF 鏡頭，所以少了「即時物件對焦」功能。另外。而在硬體規格方面，Xperia 5 III 是搭載高通S888 搭配 8GB RAM，與 Xperia 1 III 的高通S888 搭配 12 GB 還是有點差異。

▲Xperia 5 III 配備1200萬畫素三鏡頭與整合的 Photo Pro拍攝介面。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

至於續航力方面，Xperia 1 III 跟 Xperia 5 III 都是 4500mAh，不過理論上配備 4K螢幕的 Xperia 1 III續航時間會更短一些，兩支手機都採用三選二卡槽，支援 5G+4G 雙卡雙待。

▲Xperia 5 III 機身變小，但是同樣提供三選二的雙卡卡槽。（圖／記者洪聖壹攝）

所以目前來說，Xperia 5 III 實際用機體驗與上市情報方面都還未有任何消息，一切都要等到 9 月 7 日正式公開才能確知。

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