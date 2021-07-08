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SONY小鋼炮 Xperia 5 III 的3色實機動眼看！預計 9月上市

▲SONY Xperia 1 III 拆解與 5III 介紹。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

SONY 年度旗艦機 Xperia 1 III 稍早正式公開上市情報，不過在這同時，Sony mobile 官方也兌現承諾，預告了同級機種 Xperia 5 III 將於 9 月份上市的消息，記者在第一時間進行實機拍攝，提供給大家參考。

▲SONY Xperia 5III 預計 9 月上市，預購送耳機。（圖／業者提供）

相較於規格推到極限的 Xperia 1 III，Xperia 5 III 的定調是在年輕族群，同樣都是搭載高通S888，而且配備跟 Xperia 1 III 相同的相機鏡頭與功能，雖然同樣在1200萬畫素的廣角、超廣角鏡頭之外，配備 70-105 潛望式望遠變焦鏡頭，但是因為少了 3D iTof 測距鏡頭，因此少了「即時物件追蹤」功能，這一點拍攝上要注意。

▲Xperia 5 III 配備1200萬畫素三鏡頭與整合的 Photo Pro拍攝介面。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III 鏡頭組同樣通過蔡司光學認證。（圖／記者洪聖壹攝）

由於機身變小的關係，機身重量也降低到 168 克，顏色也比較活潑，共有綠色、粉紅、黑色三款，手機前後都是覆蓋大猩猩第六代康寧玻璃，實際在冷氣房拿起來有種冰涼感，而且側邊機身較為圓潤。

▲Xperia 5 III 改採圓潤邊框，右側提供音量鍵、指紋辨識電源鍵、功能鍵與快拍按鍵。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III 機身變小，但是同樣提供三選二的雙卡卡槽。（圖／記者洪聖壹攝）

音量方面，可以明顯感受到手機全新打造的 360空間模擬音效與 360 實景音效及劇院級前置立體聲雙喇叭，全新揚聲器構造打造劇院級前置立體聲雙喇叭，提升聲壓及消除震動，使音量效果相比前代提升40%。

▲Xperia 5 III 外放音量加大，並且保留 3.5mm耳麥孔。（圖／記者洪聖壹攝）

Xperia 5 III 配備 6.1 吋 HDR OLED面板，螢幕方面本身有 120Hz-60Hz 更新率可以切換，也支援 360 度 RA 音樂播放， 360 度模擬等等。電池容量同樣是 4500mAh、支援 30W 快充，同樣具備防水功能，但是少了無線充電功能，有這方面需求的要注意。

▲Xperia 5 III 配備 6.1 吋 HDR OLED螢幕，同樣具備畫面分割功能。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III 使用 Type-C傳輸孔，支援 30W快充，電池容量 4500mAh。（圖／記者洪聖壹攝）

遊戲功能方面也是跟 Xperia 1 III一樣，提供背景深色強化、遊戲麥克風、高幀率錄影能力。所以簡而言之，Xperia 5 III 跟 Xperia 1 III 主要在少了 3D iTof 測距鏡頭，螢幕等級也降低一些，規格方面只提供高通S888，8GB+256GB一個版本，預計 9 月上市。

▲Xperia 5 III 台灣上市只會有8GB+256GB一個版本，共有鏡綠、鏡黑跟鏡粉三款。（圖／記者洪聖壹攝）

在稍早的公開活動上，Sony Mobile 正式宣布，Xperia 5 III 將於今年9月正式登台，定調為「玩美合手旗艦機」。

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