LIVE／＋0回來了！新北31萬份加倍券9月公布　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

「嘉玲」又回來了！中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內僅有增加境外移入7例，分別自瑞典、美國、印尼（3例）及印度（2例）入境；另確診個案中新增1例死亡。新北市今天再度迎來＋0，市長侯友宜召開疫情說明會，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自瑞典(案16058)、美國(案16059)、印尼(案16060、16061、16062)及印度(案16063、16064)入境，入境日介於今(2021)年8月13日至8月25日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案，案14879為60多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史；3月12日因其他原因住院，6月26日出現發燒、咳嗽及腹瀉症狀，6月29日採檢，6月30日確診，8月18日死亡。

另外，針對行政院昨天公布五倍券振興方案，侯友宜隨後宣布加碼推出「加倍券」，可以500換1000、1000換2000，最高5000換10000，總共31萬份，搭配中央五倍券來使用，給市民「加倍送、加好用，加便利」，細節將於9月中旬公布。

根據新北市府規劃，500換1千共計有20萬份、1000換2千有10萬份，而5000換1萬則有1萬份，總計31萬份，最小面額為50元，對於要去菜市場買菜的民眾更方便，使用範圍涵蓋庶民經濟如市場、夜市、旅館、商圈、觀光工廠與小型商業等。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）