快訊／全國睽違近4個月+0　「不代表未來都零」侯友宜曝5大戰略

▲新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

我國新冠疫情（COVID-19）自5月大爆發，本土病例迅速竄升，歷經近4個月的努力後，本土病例終於在25日降為「0」。新北市長侯友宜15時召開疫情說明會，他表示，今天零，不代表未來都是零，未來有5大防疫措施。

侯友宜表示，新北接下來的防疫措施，內容包括：第一，強化防疫旅館防護；第二，確保檢測及增加醫療量能；第三，疫苗全面催貨；第四，學校施打規劃；第五，境外生入校前免費PCR。

侯友宜強調，防疫旅館一有確診就視為Delta，要求把防疫做好，主動抽查，阻絕於境外，包含漁港走私跟外籍船員等防疫，跟中央配合落實防疫。

▲0825新北疫情。（圖／新北市政府提供）

我國新冠疫情（COVID-19）自5月大爆發，本土病例迅速竄升，5月17日單日新增535起本土病例為最高峰，5月19日全國進入三級警戒。歷經近4個月的努力後，本土病例終於在25日降為「0」。

不過，全球Delta病毒肆虐，侯友宜今天上午在市政會議中再度提醒，台灣現在就要準備就緒迎戰，他也提到日本採取「在宅醫療」，其實類似新北的「虛擬病房」，讓輕症者直接在宅治療，可能是最後要考慮的選項。

針對全台今（25）日疫情，指揮中心說明，新增之死亡個案(案15845)，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月1日因其他原因住院，8月2日因醫院有病患確診，故安排個案進行採檢，8月4日確診，8月22日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,548,825例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,531,924例排除)，其中15,939例確診。

2020年起累計830例COVID-19死亡病例，其中822例本土，個案居住縣市分布為新北市409例、台北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。