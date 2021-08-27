喀布爾機場恐攻「塔利班28死」　美軍有需要將出動AC-130攻擊機

▲塔利班出面證實，爆炸案至少造成28名塔利班成員喪生。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

阿富汗喀布爾機場26日發生恐怖攻擊事件，目前共造成13名美軍、90名阿富汗人死亡；塔利班出面證實，爆炸案至少造成28名塔利班成員喪生。美軍中央司令部司令麥肯錫則表示，若有需要美國將出動AC-130空中砲艇等攻擊機捍衛機場。

根據CNN報導，目前喀布爾機場爆炸共造成13名美軍、90名阿富汗人死亡，另外共有18名美軍、150名阿富汗人受傷。塔利班（Taliban）一名組織成員表示，爆炸案至少造成28名塔利班成員喪生，「我們罹難的人數比美國人還多。」儘管如此，美軍預定於本月31日的撤軍期限，仍沒有理由延長。

美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）則在記者會中提到，儘管軍方已盡一切可能做好準備，但預料還會有更多攻擊發生；若有需要美國將出動AC-130空中砲艇等攻擊機捍衛機場，「如果有保衛基地的必要，我們會做好準備。」

▲美軍AC-130空中砲艇。（圖／達志影像／美聯社）



恐攻發生後，由於機場情勢急速惡化，包含加拿大、德國、丹麥、荷蘭以及比利時等5國已先後宣布結束撤離行動；英國自13日起，已從阿富汗撤離包含大使館工作人員、英國公民、阿富汗人以及盟友國公民在內的1萬3146人，首相強生在爆炸案發生後強調，「絕對會撤離至最後一刻。」

►塔利班從美軍撿到寶！開黑鷹直升機「不懂怎起飛」 尷尬繞場一圈

►喀布爾機場爆炸「水溝堆成亂葬崗」 前後對比圖曝！屍體多如煉獄

►塔利班「姦屍蹂躪、集體性侵」洩慾！ 女市長藏車底驚險逃亡德國

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast