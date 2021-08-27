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塔利班從美軍撿到寶！開黑鷹直升機「不懂怎起飛」　尷尬繞場一圈

▲▼塔利班從美軍繳獲超過160架飛機，包括黑鷹直升機。（圖／翻攝自推特）

▲塔利班從美軍繳獲超過160架飛機，包括黑鷹直升機。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）奪取阿富汗政權後，陸續從美軍與原政府軍部隊繳獲大量高級軍事武器，包括M16突擊步槍、M4卡賓槍、軍用車輛，甚至還有UH-60m黑鷹直升機，這些都是過去美國在阿富汗投資超過20年的心血。不過根據一段網路影片，塔利班成員在駕駛黑鷹直升機時，疑似不懂得如何操作起飛，只能在跑道上滑行一圈。

根據英媒《每日郵報》於當地時間26日的報導，日前塔利班在推特上公開一段組織成員駕駛黑鷹直升機的影片，該支影片拍攝於上周三（18日），一名塔利班成員疑似駕駛UH-60m黑鷹直升機，不過他畢竟未接受過完整的軍事飛航訓練，因此無法成功起飛，只能圍繞著跑道滑行一圈。

▲▼塔利班成員疑似不懂操縱黑鷹直升機，只能在跑道周圍滑行。（圖／翻攝自推特）

▲▼塔利班成員疑似不懂操縱黑鷹直升機，只能在跑道周圍滑行。（圖／翻攝自推特）

▲▼塔利班成員疑似不懂操縱黑鷹直升機，只能在跑道周圍滑行。（圖／翻攝自推特）

專家表示，目前無法從媒體上充分得知，塔利班組織內是否有成員具有成功操縱飛機起飛的知識，而該架無法成功起飛的黑鷹直升機，恐怕將會成為塔利班組織用來進行對外宣傳的道具。

不過外界擔憂，塔利班掌控阿富汗政權、並從美軍繳獲大量高級軍事裝備後，可能會將這些高級武器私自販售給中國、俄羅斯、北韓（朝鮮）、伊朗等美國的敵對陣營，已秘密籌措高額資金。

據悉，塔利班可能已從撤離的美軍部隊繳獲5萬台戰術車輛、1000台地雷防護車輛、150台裝甲車，另外還包括C-130運輸機、23架A-29超級大嘴鳥攻擊機（A-29 Super Tucano）、45架UH-60黑鷹直升機、50架MD-530直升機等超過160架的飛機。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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