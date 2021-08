塔利班從美軍撿到寶！開黑鷹直升機「不懂怎起飛」　尷尬繞場一圈

▲塔利班從美軍繳獲超過160架飛機,包括黑鷹直升機。(圖/翻攝自推特)

記者羅翊宬/綜合報導

塔利班組織(神學士,Taliban)奪取阿富汗政權後,陸續從美軍與原政府軍部隊繳獲大量高級軍事武器,包括M16突擊步槍、M4卡賓槍、軍用車輛,甚至還有UH-60m黑鷹直升機,這些都是過去美國在阿富汗投資超過20年的心血。不過根據一段網路影片,塔利班成員在駕駛黑鷹直升機時,疑似不懂得如何操作起飛,只能在跑道上滑行一圈。

根據英媒《每日郵報》於當地時間26日的報導,日前塔利班在推特上公開一段組織成員駕駛黑鷹直升機的影片,該支影片拍攝於上周三(18日),一名塔利班成員疑似駕駛UH-60m黑鷹直升機,不過他畢竟未接受過完整的軍事飛航訓練,因此無法成功起飛,只能圍繞著跑道滑行一圈。

▲▼塔利班成員疑似不懂操縱黑鷹直升機,只能在跑道周圍滑行。(圖/翻攝自推特)

專家表示,目前無法從媒體上充分得知,塔利班組織內是否有成員具有成功操縱飛機起飛的知識,而該架無法成功起飛的黑鷹直升機,恐怕將會成為塔利班組織用來進行對外宣傳的道具。

不過外界擔憂,塔利班掌控阿富汗政權、並從美軍繳獲大量高級軍事裝備後,可能會將這些高級武器私自販售給中國、俄羅斯、北韓(朝鮮)、伊朗等美國的敵對陣營,已秘密籌措高額資金。

“We did it, Joe!”



Video of Taliban reportedly taxiing a UH-60 Black Hawk around at the Kandahar airport pic.twitter.com/eebH8WzAkJ