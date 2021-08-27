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阿富汗難民新高！塔利班要求公益團體「留下」　世展會爭取談判

▲世界展望會透露阿富汗現況。（影／世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

據聯合國統計，阿富汗今年新增的境內流離失所人數，達55萬的歷史高峰，全國更有1400萬人面臨糧食危機、超過200萬兒童營養不良。世界展望會透露，塔利班掌權後，馬上聯絡各個在當地的人道團體組織，希望他們可以繼續在國內協助，因為這裡的人道危機和人民需求越來越龐大；而世展會也正爭取跟新政府談判溝通，期望他們更重視人權。

▲▼阿富汗難民創歷史新高，世界展望會正積極與政府當局溝通，希望盡快重啟因安全考量而暫停的工作。（圖／世界展望會提供）

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▲阿富汗今年新增的境內流離失所人數，達歷史高峰。（圖／世界展望會提供）

阿富汗人民深陷戰亂、乾旱、Covid-19疫情⋯等多重衝擊，喀布爾機場更在8/26受到爆炸攻擊，死傷人數不斷攀升。目前世界展望會在該國服務的4個省份，已有超過66萬人處於糧食緊急狀態，距離飢荒僅一步之遙；動盪局勢更使許多女孩活在恐懼之中，害怕再也無法上學或得提早嫁人。

世界展望會從救援計畫評估也發現，阿富汗婦女及女孩的行動自由和人身安全，都遭遇危機，而且當地貨幣也持續貶值、物價飆升，原已貧窮的家庭難以買到食物和日用品，生活岌岌可危。 由於世展會已經在當地服務20年，現在正積極與政府當局溝通，期能盡快重啟現階段因安全考量而暫停的工作。

▲▼阿富汗難民創歷史新高，世界展望會正積極與政府當局溝通，希望盡快重啟因安全考量而暫停的工作。（圖／世界展望會提供）

▲▼阿富汗難民創歷史新高，世界展望會正積極與政府當局溝通，希望盡快重啟因安全考量而暫停的工作。（圖／世界展望會提供）

▲▼阿富汗難民創歷史新高，世界展望會正積極與政府當局溝通，希望盡快重啟因安全考量而暫停的工作。（圖／世界展望會提供）

阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲（Asuntha Charles）表示，在這裡看見阿富汗人民所經歷的一切，深感此刻「他們需要我們的陪伴」，特別是世界展望會所服務的兒童，「我們需要持守對孩子的承諾，使他們擁抱更好的未來，實現心中夢想。」

目前阿富汗展望會全體工作人員仍堅守崗位，等待境內安全狀況許可，就會重啟救援行動，預計為阿富汗西部4個省份最脆弱的兒童及人民，提供糧食飲水、衛生物資和兒童保護等服務。 今年台灣世界展望會透過「飢餓三十」支持阿富汗糧荒回應計畫，在8月衝突加劇前，已提供3,600人糧食援助、2,500名境內流離失所民眾獲得衛生物資和兒童衣物。

▲▼阿富汗難民創歷史新高，世界展望會正積極與政府當局溝通，希望盡快重啟因安全考量而暫停的工作。（圖／世界展望會提供）

▲阿富汗難民創歷史新高，世界展望會正積極與政府當局溝通，希望盡快重啟因安全考量而暫停的工作。（圖／世界展望會提供）

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，阿富汗兒童正為生存奮鬥，這些孩子值得擁有盼望、夢想和長大的機會，期望台灣民眾能支持世界展望會對最脆弱兒童的承諾，幫助阿富汗孩子們遠離恐懼和飢餓，活出豐盛生命，因此邀請社會大眾捐款支持飢餓三十，協助阿富汗及全球需要幫助的兒童，有機會擁有希望。

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