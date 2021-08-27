確診新冠肺炎更容易血栓！　牛津：機率是打疫苗的9倍

▲牛津研究證明，感染新冠帶來的風險比接種疫苗高，因此人們仍應接種疫苗，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國牛津大學研究發現，患者在感染新冠後出現併發症的風險，遠高於接種新冠疫苗的人士。新冠患者出現缺血性中風的機率，比接種1劑輝瑞疫苗高近12倍，而患者出現血小板低下的風險，也比已接種AZ疫苗的人士高9倍，因此人們仍應積極接種疫苗。

綜合《衛報》與BBC報導，這份被發布於《英國醫學期刊》的研究，在分析了超過2900萬名已接種第1劑AZ或輝瑞疫苗的人士，並與170萬名新冠患者的數據進行比對後，發現新冠患者比接種第1劑疫苗後，出現血栓或因其他血液性疾病入院治療和死亡的機率更高。

數據顯示，在每1000萬名接種AZ疫苗的人群中，有107人出現血小板低下或血栓的罕見後遺症，而每1000萬名接種輝瑞疫苗的人，有143人出現缺血性中風（ischaemic stroke）。不過，在每1000萬名新冠患者中，出現血栓的人數高達934人，另有1699人缺血性中風。

報導稱，染疫後出現缺血性中風入院或死亡的機率，比接種1劑輝瑞疫苗高12倍，而患者出現血小板低下入院或死亡的風險，也比已接種AZ疫苗的人士高9倍。論文主要作者考克斯（ Julia Hippisley-Cox ）表示，人們意識到疫苗會帶來風險，但研究結果清楚證明，新冠帶來的風險更高，因此人們仍應接種疫苗。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast