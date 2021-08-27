打高端後4猝死！彰化接種率掉5%+2暈針　爽約劑估1成開放預約

▲彰化縣施打高端疫苗。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國產高端疫苗開打就傳出有4人施打後猝死，彰化昨(26)日也發生2起暈針現象，其中1名22歲邱姓研究生在衛生所接種留觀約20分鐘後，發生肢體無力狀況緊急送到北斗卓醫院急救，家人指出兒子昨日出院後，晚上有稍稍體熱現象，目前已經漸漸恢復好轉，感謝各界關心。

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▲1名男研究生到溪州衛生所施打高端出現全身無力。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起暈針事件發生在昨天上午，這名男研究生沒睡飽也沒吃早餐，在家人的陪同下到溪州衛生所接種高端疫苗後，卻發生全身無力送醫急救，所幸卓醫院緊急處理，人也平安出院。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，彰化縣接種高端疫苗的民眾有33,600人，接種的族群以年輕人為主，年輕的族群暈針的情況會比較多，常見有血壓過低、頭暈、心跳加速、手麻等等不適狀況。

卓醫院院長卓建志也提醒民眾，打疫苗前一定要睡飽覺吃早餐，打疫苗時也不要緊張，打完後不要揉也要多喝水，保持身心愉快。

葉彥伯指出，彰化縣從25至28日一連四天施打高端疫苗，受到全台不良事件通報的影響，第一天施打率原高達98%，到昨日已經掉了5%；今明2天將有2萬5184人預約接種，施打人數有9成，「爽約劑」約有1成，各接種站的「爽約劑」不必繳回，由各站自行開放給尚未接種的民眾預約。

▲彰化縣施打疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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