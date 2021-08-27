LIVE／AZ+莫德納近30萬劑今明抵台　陳時中最新說明

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生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。我國自購的26.5萬劑AZ疫苗稍早已抵台，而明日還有捷克捐贈3萬劑莫德納來台，至於攔截到的BNT疫苗則傳出最快月底到貨，詳情預期於記者會中說明。

大韓航空KE691班機載運26.5萬劑AZ疫苗，上午由韓國仁川起飛，11時37分左右抵達桃園機場。另外，消息指出，捷克贈送的3萬劑莫德納疫苗由土耳其航空TK6210載運，表定將在明日早上7時50分抵達桃園機場。針對疫苗的相關消息，指揮中心昨日僅表示，待確認後將於疫情記者會統一對外說明。

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台灣目前向國際採購與獲得國際捐贈的疫苗已經取得超過1千萬劑，當中AZ有637.8萬，莫德納339.8萬餘劑，不過這段時間疫苗接種踴躍，兩種疫苗庫存都相當吃緊。指揮中心第六輪首度啟用國產的高端疫苗，23日開始接種，第七輪則會提供AZ，相關規劃尚未公布。

陳時中上午接受廣播節目訪問時透露，BNT現貨消息是台積電代表告知，會在8月底、9月初分批到貨。他也指出，郭台銘之前去歐洲的目的就是與BNT高層見面，確保中之後供貨無虞，「9月的貨一定會有，下下個月也會有疫苗分批來台」。