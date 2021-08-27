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懶人包／八項振興加碼券一次看　1300萬份好康都在「這裡」抽

▲▼各部會加碼振興券規劃（圖／曾梓倩製）

▲各部會加碼振興券規劃。（圖／曾梓倩製）

政治中心／綜合報導

行政院昨（26）日公布五倍券振興方案，各部會盤點後推出加碼方案多達1300萬份，未來在登記領取紙本或是數位券時，都可在共通平台上勾選抽籤加碼券。《ETtoday新聞雲》帶您一次瞭解8種加碼券的各種優惠。

根據行政院規劃，五倍券採取數位和紙本兩登記管道並行，數位個人綁定可透過數位支付業者網頁或APP，數位共同綁定、紙本預定可透過五倍券官網、超商Kiosk登記，紙本預約則可透過中華郵政預約網頁登記。

本次加碼券領取與去年不同，使用者不須到各網站登錄抽籤，不管是綁定數位或紙本，登陸抽籤全都在「單一平台」就可勾選，網站目前還在建置中，政委唐鳳特露網址應該會是「5000.gov.tw」，待9月下旬開放紙本預定、數位綁定以及加碼券的登記，等登記到一個程度後，再讓各部會宣布什麼時候抽獎、有多少份額等。

藝Fun券

面額600元，將發行300萬份；用於藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院及國內藝文類電商等，逾1萬家。

農遊券

面額888元，首批發行88萬份；用於休閒農莊、觀光魚市、森林育樂場域、休閒農業區、特色主題農遊業者等10大類。

動滋券

面額500元，將發行200萬份；做運動、看比賽相關服務之店家。

客庄券

面額500元，將發行40萬份；「客庄券指定券標章之餐廳、民宿、藥局及零售商店。

i原券

面額1000元，首批將發行10萬份；手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家。

好食券

面額500元，首批將發行400萬份；餐飲店家、糕餅伴手禮店家或夜市、市場小微店家、攤商等。

國旅券

面額1000元，將發行120萬份，用於旅行社業者。

地方創生券

面額及發行數量未定，用於地方創生相關審查補助計畫及其合作網路。

除了八項加碼券優惠之外，財政部將針對台灣Pay合作店家推出優惠，中華郵政推出的優惠則不限店家。

▼行政院公布五倍券規劃。（圖／行政院提供）

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