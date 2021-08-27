批五倍券最小面額200元不便民　盧秀燕建議中央改100元

▲盧秀燕認為五倍券最小面額200元不便民。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕27日針對中央推五倍券，市議員關心相關振興方案時表示，她認為中央規劃最小面額200元不利小商家、小攤商，目前振興券應該還沒下版及印製，建議中央應改弦易轍改成更小面額100元，方便民眾使用。市府振興配討措施正進行最後調整，定案後將盡速公布，希望「把餅作大」，達到吸金引資、振興經濟效果。

台中市議會今天上午市政總質詢，市議員黃仁、林祈烽等人，針對行政院拍板振興五倍券規劃方向，關心市府相關振興方案。

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市長盧秀燕表示，中央目前紙本券規畫1套10張，包括3張1000元、2張500元、5張200元。中央雖然已宣布規劃方向，但她站在地方基層，要照顧小商家、小攤商，據她過去長年在立法院財政委員會服務的經驗，目前振興券應該還沒有下版印製。

她建議中央將五倍券調整成更小面額，尤其大部分1個便當不超過100元、一杯飲料數十元，如果最少面額200元將不利小商家、小攤商，更不利一般民眾使用。

她指出，中央針對相關政策仍在進行最後調整中，包括中央各部會也有相關加碼活動，振興五倍券預計10月才會發放，金額高達1千多億元，市府相當重視此次商機，相關措施正在進行最後調整，除配合中央期程把餅做大，也將搭配台中購物節振興地方經濟，定案後將儘速公布。

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