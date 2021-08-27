快訊／31萬份新北特惠券「最高換1萬」　侯友宜：搭配五倍券使用

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

行政院昨天公布五倍券振興方案，新北市長侯友宜隨後宣布加碼推出「加倍券」，可以500換1000、1000換2000，最高5000換10000，總共31萬份，搭配中央五倍券來使用，給市民「加倍送、加好用，加便利」，細節將於9月中旬公布。

根據新北市府規劃，500換1千共計有20萬份、1000換2千有10萬份，而5000換1萬則有1萬份，總計31萬份，最小面額為50元，對於要去菜市場買菜的民眾更方便，使用範圍涵蓋庶民經濟如市場、夜市、旅館、商圈、觀光工廠與小型商業等。

侯友宜27日受訪時表示，中央核定五倍券後，最重要的是讓庶民經濟、小吃店、商店、商圈、旅館能夠快速的經濟復甦，因此新北市採取「加倍」的方式讓市民使用，包括500換1000、1000換2000、5000換10000，共有31萬份，最小面額為50元，細節將在9月中旬公布。

侯友宜也預告，除了加倍券，屆時會有帶動消費的辦法、活動出爐，到時候會向市民朋友報告，盼透過消費刺激以及地方特惠券的鼓勵，讓經濟更快速的復甦。

對於市民拿中央發放的五倍券來兌換新北的加倍券，五倍券將如何使用？侯友宜表示，新北市會以加倍券來搭配中央的五倍券，一定讓大家好使用、方便用。

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