這個地方也要發現金了！3.3萬人各發500元　連新生兒都有

▲北斗鎮長李玄在提案加發500元代表會通過。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

振興五倍券即將上路，彰化縣長王惠美對此表示，彰化縣絕對會加碼，會給大家一個「surprise」（驚喜）的感覺，覺得在彰化消費很值得，敬請「拭目以待」，今天北斗鎮長李玄在也提案普發每位鎮民500元紓困金，包含新生兒共有33,000多人受惠。

據統計彰化縣北斗鎮有33351人，近幾年人口外流，出生率也低，再加上受到疫情影響，經濟景氣一片下滑，公所也趁著中央加發振興五倍券，再提出加發500元，今天在代表會提案通過追加1800萬元振興紓困金預算。

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李玄在指出，北斗鎮生育禮金的發放每胎10,000元；第二三胎20,000元；第四胎30,000元；雙胞胎60,000元；三胞胎100,000元；65歲以上長者敬老禮金1,000元。公所將在11月份發放重陽禮金1000元。也要拜託各里里長幫忙在九月11、12、13日，在最快的時間內配合公所，共同來完成這項發放的工作。

▲北斗鎮長李玄在提案加發500元代表會通過。（圖／記者唐詠絮攝）

李玄在強調，本次北斗鎮公所在財政允許的情況下，也希望能在這個時候配合中央政策，北斗鎮也要加碼，發放每人500元現金的紓困經濟方案。雖然金額不多，在公所財力有限的情況下，公所拿出最大的誠意，把錢用在百姓身上，相信對許多經濟吃緊的家庭來講，也是不無小補。

當然加發500元一家４口人就有2000元，接下來還有重陽敬老金發放，對鎮民而言多了一筆收入，足以暫時貼補家用，還可以刺激買氣，但也有民眾認為，這一大筆1,800萬元支出，不如用在地方建設上較為實際。

