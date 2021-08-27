美軍慘死喀布爾炸彈攻擊！川普砲轟拜登「沾滿鮮血」：應請辭總統

▲阿富汗喀布爾機場「自殺爆炸攻擊」，已知美軍13死、18傷。（圖／翻攝自twitter／@JunaidAliVirk6）

記者羅翊宬／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）攻陷阿富汗首都喀布爾後，美軍持續執行撤離計畫，預計31日前撤出所有軍隊與僑民。不過在此之際，激進伊斯蘭國組織（IS）卻於26日指揮2起自殺炸彈攻擊，造成美軍13人死亡、18人受傷。對此，川普與共和黨人士砲轟拜登手上「沾滿鮮血」，要求拜登請辭總統。

根據外媒《法新社》、《國會山報》，美國前總統川普先前早就極度不滿拜登對於撤軍阿富汗所做的處置與態度，稱拜登此舉根本是投降、而非撤離，是「美國史上最大的外交恥辱」，在喀布爾機場發生自殺炸彈客攻擊後，他又對此表示，「今天喀布爾發生的自殺炸彈攻擊，原本是一場可以避免的『悲劇』。」

川普悲憤表示，「這場悲劇時在原本是不該發生的，這讓我們更加感到悲痛、難以費解！」

共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley）先前曾因應阿富汗局勢要求拜登的國安團隊請辭，他於當地時間26日透過辦公室發表聲明，「我們親眼目睹美軍駐阿富汗10多年以來最致命的一天，這是拜登總統災難性領導下的失敗產物。很明顯的是，拜登總統既沒意願、也毫無能力領導一切。」

▼美國前總統川普不滿拜登決定將美軍撤離阿富汗的行動。（圖／路透社）

美國共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在推特上呼籲，要求副總統賀錦麗、國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、參謀長聯席會主席麥利應集體請辭，「總統拜登應該遵守諾言，讓針對美軍攻擊的恐怖分子付出慘烈代價，否則他們都應辭職、或面臨彈劾。」

川普在內的共和黨人士針對阿富汗事態大表不滿，對此美國白宮也緊急於稍早做出回應！根據《CNN》報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在記者會上表示，「今天真的不是『搞政治的日子』！因為今天有12名美軍慘死恐怖分子之手。我們希望，不管是誰當選總統，都應該與我們站在一起履行承諾，追擊、殺死那些恐怖分子，無論天涯或海角。」

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