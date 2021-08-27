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社會 社會焦點 保障人權

離婚和前夫再生1女　玩咖媽35年後「骨骼變形」結局超慘

記者黃翊婷／綜合報導

台南婦人阿芬（化名）42年前結婚並生下一子，與丈夫離婚後又產下一女，但隨著女兒出生，她決定搬離前夫家獨立生活，如今因為罹患類風溼性關節炎，無法工作，因此希望兒女兩人能支付每個月1.9萬元的扶養費。不過，台南地院法官認為她從未盡到為人母的義務，最終裁定駁回聲請，全案仍可提出抗告。

▲▼老人,老,滄桑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿芬年輕時愛玩、不照顧孩子，如今年老重病，孩子也不願意養她。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

阿芬在判決書中主張，1979年間與前夫結婚，並生下兒子，不久後兩人便離婚，但還是住在一起，沒想到1986年懷孕誕下女兒，這才決定搬走獨立生活，無奈因為沒有收入，加上多次因為吸毒入獄，所以未能善盡為人母的扶養與照顧義務。

阿芬坦言，2008年間罹患類風溼性關節炎，導致骨骼嚴重變形，讓她無力參與勞動生產，長年處於貧病交加的困境，不得已才決定向一雙兒女提出扶養請求，希望他們每個月支付1.9萬元的生活費用。

不過，阿芬的兒女認為，母親從未養育過他們，因此不願意扶養，並且希望依法免除對母親的扶養義務。前夫也到庭證稱，和阿芬是在21歲時離婚，兒子一直是由他媽媽照顧，女兒則是在離婚之後才出生，「阿芬沒有能力扶養，我才接回來辦理認領」、「當時我們都愛玩，孩子是由我母親用父親的終身俸養大的」。

台南地院法官認為，阿芬自兒女年幼時起就沒有盡到扶養義務，且情節重大，時隔35年反過來要求兒女支付扶養費、擔負扶養義務顯然有失公平，最終不僅裁定駁回她的聲請，也依法免除兒女對她的扶養義務，全案仍可提出抗告。

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