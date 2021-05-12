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社會 社會焦點 保障人權

同居1個月為100元午餐錢吵架　妻隔天跑了！他等1年心寒放生

記者黃翊婷／綜合報導

台南人夫阿強（化名）2019年間在越南與阿嬌（化名）結婚，隔年3月來台同居，沒想到兩人只相處1個月又7天，妻子就不告而別，未再返家；證人也到庭表示，阿嬌離家前一天，夫妻倆曾為了100元的午餐錢吵架，「他有跟我說老婆想回去越南，要我不要阻擋」。台南地院考量雙方婚後感情不睦，最終裁定准許離婚，全案仍可上訴。

▲▼情人,分手,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲阿強頻頻對阿嬌示好，卻都被無視。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本案當事人無關）

阿強在判決書中主張，和阿嬌是在2020年3月17日回到台灣同居，沒想到婚姻生活只過了1個月又7天，妻子突然不告而別，未再返家，同年4月28日他向移民署通報妻子失蹤，請求協尋，至今都沒有消息，加上沒有任何方法可以取得聯繫，這才心寒放棄，決定訴請離婚。

證人也到庭表示，阿強對阿嬌很好，但都被無視，下班回家一進門就是被要錢，「有一次我看到阿強問她要吃什麼，她說要吃麵包，結果我收垃圾時，看到垃圾桶裡有很多很好的麵包」；至於阿嬌離家的前一天，他曾目睹夫妻倆為了100元的午餐錢吵架，「阿強跟我說她要回去越南，要我不要阻擋，所以她離家當天我沒有阻止，她當天有拿行李箱，我知道她要走了，但我沒有聯絡阿強。」

台南地院法官進一步調查，阿強主張妻子是在2020年4月24日趁著他上班的空檔離家出走，之後音訊全無，同年同月28日曾報案協尋，均無所獲，今年2月間阿嬌雖然主動向移民署報到並撤銷協尋，但沒有返家，後來阿強又再度報案協尋。

法官認為，阿強和阿嬌婚後感情不睦，女方離家之後就未曾返家，期間也沒有與丈夫聯繫，可見雙方的婚姻基礎已經嚴重動搖或流失殆盡，加上此事的可歸責事由是女方較重，最終裁定准許阿強的要求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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