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外遇台商確診怕死「求女兒照顧異母妹」　正宮獨守16年怒放生

記者黃翊婷／綜合報導

台南梁姓男子2001年間前往印尼工作，沒想到只待了4年就與妻子、2名子女斷了聯繫，直到去年9、10月間確診罹患新冠肺炎，加上擔心萬一自己病死了，與印尼女子所生的子女會無人照顧，這才打電話要求女兒幫忙，結果不僅遭到拒絕，最後也被妻子一狀告上法院，婚姻關係直接宣告「終結」。

▲▼病人,生病,醫院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲梁男在印尼確診感染新冠肺炎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關，下同）

梁妻在判決書中主張，與丈夫是在1981年間結婚，起初夫妻感情還算融洽，2001年間丈夫前往印尼工作，原本2、3個月就會回來台灣一次，並與家人同住一週左右，沒想到從2005年起人就像是蒸發了一樣，不僅沒有回來台灣的家，也沒有與子女聯繫，直到5年前她去戶政事務所辦事，才被告知丈夫其實有入境紀錄，只是沒有回家。

梁妻接著指出，丈夫2020年9、10月間在印尼確診新冠肺炎，卻無法回台治療，因為擔心會病死，加上在印尼認識的女子已經離世，於是透過大伯轉達，希望女兒幫忙照顧「異母妹妹」，哪知道後來病情好轉出院，人又再次消失不見，雙方從此再無聯繫，考量到夫妻倆分居長達16年，期間沒有任何互動，感情比路人還不如，最終決定向法院訴請離婚。

▲情侶,牽手,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲梁男與印尼女子育有2名子女。

兩人的大女兒也到庭證稱，父母的婚姻狀況一直都不好，經常吵架，高中畢業之後就很少看到父親在家，連爺爺、奶奶過世，父親也只回來家裡住一晚，就睡在客廳沙發上；2020年10月她收到大伯傳來的照片，才知道父親在印尼另有2名子女，因為感染新冠肺炎，所以希望台灣這邊的孩子能幫忙照顧異母妹妹，但她沒有答應。

面對妻女的指控，梁男經過合法通知並未出庭，也沒有提出書狀聲明。台南地院法官認為，梁男自2020年2月7日出境後，至今沒有再入境的紀錄，考量到他長期未返家與家人同住，還在境外與其他女子生兒育女，導致婚姻關係嚴重動搖，最終裁定准許妻子的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。

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