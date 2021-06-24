窮到住鼠窩、沒自來水可用　3子女曝悲慘童年放生嗜賭父

記者黃翊婷／綜合報導

76歲莊姓老翁每個月僅靠238元老年年金過活，但他年輕時拋家棄子，任憑3名子女住在老鼠亂竄、沒有自來水可用的舊房子，還四處借錢、躲債，讓妻子獨自扛下債務，最終年老中風，無法自理生活，3名子女也向台南地院提告請求免除扶養義務獲准。

▲莊翁放任孩子們住在沒有自來水可用的租屋處。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

3名子女在判決書中主張，父親有賭博的惡習，錢都拿去賭博，印象中小時候他們是住在一個老鼠四處亂竄、沒有自來水可用的日式房屋，僅靠母親微薄的薪水支付房租、生活開銷，為了分擔家計，他們從小就開始到處打工，半工半讀才完成學業。

更誇張的是，3名子女提到，父親因為缺錢四處借貸，得知債權人要上門討債時，就躲起來不見人影，留下他們與母親獨自面對，甚至在他們結婚後，多次跑來家中索錢，聽聞子女生病住院，也只留下一句「那是你們的事」就走了；考量到父親對3人無正當理由未盡絲毫扶養義務，這才決定提告請求免除對父親的扶養義務。

莊翁的妻子也到庭證稱，3個孩子都是由她扶養、照顧長大，丈夫常常賭博，沒有錢花用才會回家，如果要不到錢，還會對她施暴。

▲莊翁因為中風，無法自理生活。

台南地院法官經查發現，莊翁的3名子女分別於16歲、18歲、19歲加保勞保，可見他們自高中時就開始半工半讀；而莊翁因為中風無法自理生活，每個月僅靠238元的老年年金過活，目前被台南市政府社會局協助安置在某機構，有受子女扶養的需要。

但法官考量到莊翁長期未盡到家庭照顧責任、在外四處舉債，導致妻兒生活困頓，孩子們被迫在國中畢業後半工半讀，才得以完成學業，可見他確實是在無正當理由下未盡到扶養義務，且情節重大，最終裁定准許3名子女的請求，判准免除他們對父親的扶養義務。