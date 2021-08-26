高鐵延伸宜蘭爆選址爭議　蘇貞昌「案子未定」：交通部跟地方多溝通

▲蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

高鐵延伸宜蘭案，交通部日前到宜蘭視察時表態以礁溪鄉的「四城」列為設站第一優先方案，推翻專家建議的宜蘭站，引發地方批評。對此，行政院長蘇貞昌表示，「這個案子還在鐵道局，還沒報交通部」，如果連案子都還沒決定，就沒有優先問題；蘇也要交通部充分跟地方溝通，兼顧專業與地方民意。

高鐵宜蘭站選址爭議，日前交通部表態以四城站為優先方案，遭當地民代砲轟「黑箱作業」，質疑選址未考量宜蘭人的使用便利性。

此爭議也引來蘇貞昌關注，26日的院會中特別在臨時動議中提到，高鐵到宜蘭是一個很好的政策，不僅未來台北到宜蘭交通更便利，也會促進宜蘭發展，整個案子必須審慎評估。

政院發言人羅秉成轉述，很多地方民意有一些選址上的意見，「這個案子還在鐵道局，還沒報交通部」，程序上報交通部後還要到行政院，還在規劃討論階段的過程裡，院長看到有這樣的討論，認為交通部要對外說清楚，「決策程序連交通部都還沒送，更不用說到行政院」。

蘇貞昌呼籲，在政策形成過程中，要如何傾聽地方民意、如何把各種選址方案的利弊得失說清楚，這是交通部鐵道局的責任，院長希望在規劃過程裡兼顧專業、尊重地方民意，好好說明，特別要求交通部做好這件事情。

蘇貞昌表示，如果連案子都還沒決定，就沒有優先問題，也避免外界誤會已經有內定哪一個處所、選址決定，「並非如此，這都還在政策形成中」，一定會兼顧專業評估、地方民意，形成最大共識的時候才能讓事情圓滿。