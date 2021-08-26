他問「五倍券哪裡五倍了？」　網揪1關鍵酸爆：「它」多5倍

▲行政院公布五倍券規劃。（圖／行政院提供）

記者陳怡靜／綜合報導

行政院推出的振興五倍券今（26）日拍板定案，預計今年9月下旬開放登記預約，10月初發行，民眾無須支付1000元即可領券使用，使用期限到明年的4月30日為止。有網友好奇，明明不需要出錢，卻還稱「五倍券」的原因究竟為何，有網友揪出關鍵狠酸，「印刷業績多五倍」。

原PO在PTT八卦板以「五倍券是哪裡五倍了？」為題問掛，他表示，去年三倍券以是1000元換3000元的振興券，「今年五倍券連1000都不用出，所以五倍的定義是在哪裡？經濟成長五倍？」

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貼文一出，底下立刻引起熱議，「預算五倍」、「台灣價值*5倍」、「中國文字以三、五、七、九表多」、「覺青：三倍券跟消費券是核心價值不同的差別」，也有網友狂酸，「印刷業績多五倍」、「建議改名無限券啦 ，無能人超越」、「無限倍券如何」、「從今以後0×5等於5」。

▲網友對於五倍的定義議論紛紛。（圖／翻攝自PTT）

本站報導《五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？ 10大QA懶人包一次看》，至於該如何登記預約，可分成「數位個人綁定」、「數位共同綁定」、「紙本預定」及「紙本預約」。「數位個人綁定」方面，可透過數位支付、業者網頁或APP；而「數位共同綁定」與「紙本預定」部分，可透過五倍券官方網站與超商Kiosk，可透過健保卡可認證資格檢核；最後，「紙本預約」則是透過中華郵政預約網頁，也可以透過身分證號碼與手機號碼，來檢核認證身份。

▲行政院公布五倍券登記管道。（圖／行政院提供）