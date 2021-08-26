「高鐵宜蘭站」選址原因曝光！　交長嘆：不要像南鐵付出十年代價

▲交通部長王國材表示，目前高鐵宜蘭站選址都還在討論階段。（圖／記者李宜秦攝）

記者許維寧／台北報導

高鐵規劃延伸至宜蘭，設站地點從宜蘭站變成四城站，引爆黑箱疑慮。交通部長王國材今（8/26）表示，仍在意見交換，不論宜蘭或羅東甚至四城都有其優缺點，關鍵在於是否進入舊市區以及可能涉及的拆遷戶數，交通部希望把優缺點都讓地方知道，會記取南鐵拆遷的代價，讓事情更單純。

交通部原本接受專家意見本以宜蘭為設站優先，近日卻傳改變規劃、盼改設在四城，不少宜蘭民代因此砲轟交通部黑箱作業。今天行政院上午舉行院會，行政院長蘇貞昌則表示，傳改由四城站雀屏中選只是誤會，目前持續由台鐵局規劃，交通部還沒定案。

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交通部長王國材今日下午受訪時則說，過去一年間談論的都是綜合調查時的意見交換，但高鐵延至宜蘭不脫離兩觀念，其一是考慮要不要進入舊市區，再者則是拆遷多寡的問題。

王國材也談到，高鐵延伸至宜蘭粗估經費將高達1700億，如果地方意見多一定要加強溝通，考量四城是因為宜蘭和羅東段鐵路高架化，如果共站會有一些困擾，目前鐵道局也還沒有將相關規劃送至交通部核定，都還能討論。

南鐵近日拆遷最後一戶爆發激烈抗爭，王國材也說，會記取南鐵付出的十年代價，「如果一個地方用地取得有這麼多抗爭，那看要不要讓事情單純一點。」四城也有特定農業區的問題，未來地目可能需要變更、要再召開公聽會，各個選址都有其優缺點，優缺點會一併讓地方知道。