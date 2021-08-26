黃捷爆氣了！高分貝怒飆藍議員　因她要求不准補助大港開唱

▲高雄市議員黃捷在議會槓上藍議員。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會今（26）日是第三屆第五次定期大會最後一天，不過，在審經發局的「高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計劃」時，國民黨籍議員邱于瑄跟無黨籍議員黃捷因市府經費是否挹注給《大港開唱》一事爆氣對槓，爆發口角衝突，黃捷更是一度氣到拍桌，邱于瑄則不滿反嗆她被亂扣帽子。

今議會審查經發局的「高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計劃」，一年半的計劃，總經費達1億7857多萬元。邱于軒對這預算案下了2個附帶決議，第一是按時回報每月執行的進度；第二則是要求文化局花費2500萬所辦理的演唱會，代表高雄市的形象，所邀請的表演藝人，不得有強烈的政治色彩。她也向文化局長王文翠提問，此筆經費是否會挹注給《大港開唱》，並要求未來不會從此案挹注經費，王文翠回應「沒有」！

▲▼藍議員要求不准高雄市府補助大港開唱，議會休息時間與黃捷互槓開嗆。（圖／記者賴文萱攝）

不過，黃捷不滿高雄音樂表演活動遭到刁難，原本舉手要發言，但因議員陳麗娜提出擱置，導致她無法發言。黃捷氣憤高喊，不要提到大港開唱就擱置，一度氣到拍桌，更與藍營議員爆發口角衝突，「為什麼我要發言的時候就被提擱置。」邱于軒則反嗆，依照議事規則有什麼問題？要她去跟議長溝通，不要亂扣帽子。

議長曾麗燕後來對黃捷解釋，不是不讓她發言，是因為前面有人提擱置案，就是要先處理擱置案，希望她能夠了解，這是議事規則。

邱于軒事後強調，這麼大筆的經費，審議當然要仔細和小心，她更狠嗆，她不是市府豢養的傳聲筒，如果綠媒跟綠渣側翼要扣我帽子，儘管放馬過來！為了捍衛高雄市民的權益，她「打死不退，絲毫不讓」。最後，該案經黨團協商，此案通過。