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3天爆4死！民團喊「高雄人拒打高端」　陳其邁說話了

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高端疫苗開打3天已有4起接種後猝死個案，有民團陳情要高雄市議員提案建請高雄市政府，務必要讓高雄人施打國際認證的疫苗。今（26）日是市議會本次會期最後一天，高雄市長陳其邁下午拜會議會各黨團及正副議長時，被問及此事，他說，疫情指揮中心認證的疫苗，應該是安全性都沒有問題，重申有疫苗就先趕快打到身上，先打才有保護力。

今日是市議會本次會期最後一天，陳其邁下午拜會市議會，高雄市議會國民黨團總召童燕珍就詢問，高端疫苗沒有明顯防護力的數據，大家都很擔心，市長對於高雄未來對於高端疫苗的施打，有什麼想法跟計畫？

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▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁拜會高雄市議會各黨團及正副議長。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁回應，接下來9月應該會有新一批可以打，大概9月到年底疫苗供應會比較接得上，現在這段時間比較緊，還是先以醫護優先，尤其是照顧新冠肺炎病人的病房最優先，假如有一些省下來的疫苗，也還是以醫護先打。

童燕珍接著說，我們只接受國際認證疫苗；陳其邁則回應，疫情指揮中心認證的疫苗，應該安全性都沒有問題，假如這批不打，就下一批打，只是就比較慢打這樣。

陳其邁直言，因為疫苗有限，現在在供給需求上，全世界都一樣，大家都在追貨，尤其delta來了，就比以前考驗更嚴峻。至於高雄長輩接種第二劑的部分，陳其邁說，可能在9-10月會準備第二劑，也會發通知單，上次怎麼打，這次就怎麼打。

最後陳其邁重申，有疫苗就打，當然可以自己選擇，但假如問他意見，他就是有疫苗就先趕快打到身上，先打才有保護力，沒打都沒效，所有疫苗，國家認證許可的疫苗都可以打。

▲▼民團赴高雄市議會陳情，拒打高端疫苗（圖／記者賴文萱攝）

▲民團赴高雄市議會陳情，拒打高端疫苗。（圖／記者賴文萱攝）

民間鬥士團體、前罷捷發言人徐尚賢上午率領民眾至高雄市議會外陳情，他指出，拒絕施打風險高、保護力又不明的高端疫苗，台灣人不是白老鼠，高雄人不是次等國民，苗栗縣議會和基隆市議會都已經通過必須要讓縣市人民施打國際認證的疫苗，高雄人也要向高雄市議會陳情，請議員們提案建請高雄市政府別讓高雄人當高端疫苗的白老鼠，別讓高雄變成台灣的次等城市。

徐尚賢直言，大家不是反對國產疫苗，是反對高端疫苗，因為高端疫苗就是有問題的疫苗，當然要反對，難不成要叫台灣人，為了國產兩個字賭上性命，這於心何忍？「我們也認同台灣價值，可是這是要打從心裡敬愛的，愛台灣就一定要讓台灣人賭上自己的性命嗎？那台灣人的命也太不值錢了吧！真正有價值的台灣人就要打國際認證的疫苗。」

▲▼民團赴高雄市議會陳情，拒打高端疫苗（圖／記者賴文萱攝）

▲民眾聚集高喊拒打高端疫苗、拒當白老鼠。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼民團赴高雄市議會陳情，拒打高端疫苗（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市議會國民黨團總召童燕珍代表，接下民團陳情書。（圖／記者賴文萱攝）

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