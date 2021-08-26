高端開打「3天4死」！他爆氣陳情喊拒打：愛台灣要拿命來賭？

▲民團赴高雄市議會陳情，拒打高端疫苗。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高端疫苗23日開打，迄今已傳出4例因接種疫苗後猝死個案，民眾也出現觀望潮。民間鬥士團體26日率領民眾向高雄市議會陳情，現場高喊「拒絕打高端！拒絕當白老鼠」，呼籲高雄市議會的議員們，提案建請高雄市政府，務必要讓高雄人施打國際認證的疫苗。

▲民眾聚集高喊拒打高端疫苗、拒當白老鼠。（圖／記者賴文萱攝）

前罷捷發言人徐尚賢上午率領民眾至高雄市議會外陳情，他指出，拒絕施打風險高、保護力又不明的高端疫苗，台灣人不是白老鼠，高雄人不是次等國民，苗栗縣議會和基隆市議會都已經通過必須要讓縣市人民施打國際認證的疫苗，高雄人也要向高雄市議會陳情，請議員們提案建請高雄市政府別讓高雄人當高端疫苗的白老鼠，別讓高雄變成台灣的次等城市。

▲高端疫苗開打3天爆4死，死因是否與疫苗有直接關聯尚待釐清。（示意圖／記者李毓康攝）

徐尚賢直言，大家不是反對國產疫苗，是反對高端疫苗，因為高端疫苗就是有問題的疫苗，當然要反對，難不成要叫台灣人，為了國產兩個字賭上性命，這於心何忍？「我們也認同台灣價值，可是這是要打從心裡敬愛的，愛台灣就一定要讓台灣人賭上自己的性命嗎？那台灣人的命也太不值錢了吧！真正有價值的台灣人就要打國際認證的疫苗。」

▲高雄市議會國民黨團總召童燕珍代表，接下民團陳情書。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市議會國民黨團總召童燕珍表示，施打高端疫苗到現在已有4位民眾猝死，現在所有疫苗的防護力大家都知道，唯獨國產高端不敢答、也答不出來，所以絕對不接受高端，拒打沒有經過認證的疫苗。她更痛批，「陳時中說要負責，他拿什麼負責？這種草菅人命的作法，我們不能接受。」隨後她也代表高雄市議會國民黨團接下陳情書。

事實上，高雄市議會國民黨團先前已經提案通過，建議市府讓市民施打經世界衛生組織（WHO）緊急授權疫苗。

▲新冠疫苗接種後死亡案件通報年齡統計。（圖／截自疾管署網站）

接連多日傳出打完高端後猝死，民眾開始爽約未來接種，國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書發文指出，AZ、莫德納分別在施打73天、26天後才出現死亡通報，高端接種3天竟出現4例死亡通報，相對速度太快，在未釐清疑點前，指揮中心應先暫停施打高端。感染科專家黃立民認為，這4例死亡個案若「樣子都不太一樣」，比較不像是疫苗引起，但需要詳細分析才能知道，建議政府應設立專家小組把資料全部檢視一遍。