撿屍爛醉妹「當街狂摸」！變態大叔手伸私處猥褻　恐怖畫面曝光

▲一名女子醉倒路旁，慘遭變態大叔當街猥褻。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中國浙江嘉興24日晚間發生一起當街猥褻事件，一名女子醉倒在一間酒吧門口，結果一名中年大叔見狀後，竟坐到這名女子身旁開始上下其手，亂摸了近10多分鐘後，才有附近民眾報警將男子帶走。誇張的畫面也全被拍了下來，引發討論。

綜合陸媒報導，拍攝影片的目擊者表示，他在當天晚上8點半左右，透過窗戶看到一名女子疑似喝醉，一直趴在路邊，結果有一名中年男子靠近，起初還以為是女子的家人，不料他卻開始當街狂摸這名女子，手還往褲子內伸去觸摸私處，於是目擊者趕警打電話報警。警方在10多分鐘後抵達，並將這名中年男子帶走。

▲大叔猥褻女子的過程全被路人拍下。（圖／翻攝自微博）

酒吧工作人員指出，猥褻男年紀大約5、60歲，一開始他發現女子後並沒有任何動作，後來慢慢靠近後就將女子抱到自己腿上，並開始亂摸，在警方趕到期間，女子一直沒有醒來過，也沒有發現女子的朋友。警方抵達後，男子還試圖向警方辯解，不過最終還是被帶走。

當地警方表示，目前案件還在偵辦當中。畫面也在大陸引發瘋傳，不少網友紛紛表示，「好噁心」、「這就是經常去酒吧玩的後果嗎」、「大爺體力不行，沒法扛走」、「老有所為」、「壞人變老了，酒吧可以玩的開心，但喝那麼多真不要命了，自身安全都不要了嗎」、「變態撿屍，嚴懲」。