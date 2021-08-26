　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

撿屍爛醉妹「當街狂摸」！變態大叔手伸私處猥褻…恐怖畫面曝光

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲一名女子醉倒路旁，慘遭變態大叔當街猥褻。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中國浙江嘉興24日晚間發生一起當街猥褻事件，一名女子醉倒在一間酒吧門口，結果一名中年大叔見狀後，竟坐到這名女子身旁開始上下其手，亂摸了近10多分鐘後，才有附近民眾報警將男子帶走。誇張的畫面也全被拍了下來，引發討論。

綜合陸媒報導，拍攝影片的目擊者表示，他在當天晚上8點半左右，透過窗戶看到一名女子疑似喝醉，一直趴在路邊，結果有一名中年男子靠近，起初還以為是女子的家人，不料他卻開始當街狂摸這名女子，手還往褲子內伸去觸摸私處，於是目擊者趕警打電話報警。警方在10多分鐘後抵達，並將這名中年男子帶走。

▲大叔猥褻女子的過程全被路人拍下。（圖／翻攝自微博）

▲大叔猥褻女子的過程全被路人拍下。（圖／翻攝自微博）

酒吧工作人員指出，猥褻男年紀大約5、60歲，一開始他發現女子後並沒有任何動作，後來慢慢靠近後就將女子抱到自己腿上，並開始亂摸，在警方趕到期間，女子一直沒有醒來過，也沒有發現女子的朋友。警方抵達後，男子還試圖向警方辯解，不過最終還是被帶走。

當地警方表示，目前案件還在偵辦當中。畫面也在大陸引發瘋傳，不少網友紛紛表示，「好噁心」、「這就是經常去酒吧玩的後果嗎」、「大爺體力不行，沒法扛走」、「老有所為」、「壞人變老了，酒吧可以玩的開心，但喝那麼多真不要命了，自身安全都不要了嗎」、「變態撿屍，嚴懲」。

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
空姐送錯頭等艙餐點！　男星下機前留信…她一看感動了
「6÷2（1+2）」竟算出2種答案！　專家曝正確算法
東帕桌球傳捷報！蔡英文恭喜盧碧春、程銘志晉級8強
他擅離居檢房被罰10萬！怕限制出國秒付清
吃熱食前「7類塑膠編號」一圖看懂！營養師：這號碼恐致癌
撿屍爛醉妹「當街狂摸」！變態大叔手伸私處猥褻　恐怖畫面曝光
打高端後猝死2人主動脈剝離　醫分析：有「這症狀」可暫緩接種
男主持被挖「魔爪伸向韓團女偶像」　激烈反應瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

撿屍爛醉妹「當街狂摸」！變態大叔手伸私處猥褻…恐怖畫面曝光

駐港辦被指「亂港代理人」　陸委會駁斥

陸委會擬再度修法　防高科技人才技術外流

陸2025年全運會　由廣東、香港、澳門共同舉辦

中港澳人士可打疫苗　陸委會：整體防疫的一環

又一主持人被爆性侵！女大生靠裝「死屍」逃過嘿咻…慘遭上下其手

陸商務部：中美經貿團隊保持正常溝通　經濟數據證明雙方高度互補

開教練車「撞穿駕訓班圍牆」　女學員油門當煞車「踩到起飛！」

亞太區5G手機「賣最多是它」！攻占華為市占率缺口　小米居第二

馬戲團獅子死半年「流入菜市場」　賣四條腿後果曝光

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

犬奴想玩魔術杯被擺一道　旺財：人類真是有趣的生物

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

撿屍爛醉妹「當街狂摸」！變態大叔手伸私處猥褻…恐怖畫面曝光

駐港辦被指「亂港代理人」　陸委會駁斥

陸委會擬再度修法　防高科技人才技術外流

陸2025年全運會　由廣東、香港、澳門共同舉辦

中港澳人士可打疫苗　陸委會：整體防疫的一環

又一主持人被爆性侵！女大生靠裝「死屍」逃過嘿咻…慘遭上下其手

陸商務部：中美經貿團隊保持正常溝通　經濟數據證明雙方高度互補

開教練車「撞穿駕訓班圍牆」　女學員油門當煞車「踩到起飛！」

亞太區5G手機「賣最多是它」！攻占華為市占率缺口　小米居第二

馬戲團獅子死半年「流入菜市場」　賣四條腿後果曝光

張恒微博慘遭禁言！爆料鄭爽代孕+陰陽合約…官司還在打被消音

喵身「完美貼合」屋頂成液體　他見謎之睡姿笑：融化了

金秀賢被打一巴掌？帥臉賣萌狂吸124萬人按讚　其實偷偷在炫錶

朱育賢2分砲　樂天16比2領先味全

光寶科總座邱森彬：越南廠二期明年開工　擬生產網通設備為主

東帕桌球捷報！　蔡英文恭喜盧碧春、程銘志晉級8強、田曉雯2連勝

簡沛恩酒量差「一杯就倒」　打斷閨蜜狂歡隔天被圍剿

阿富汗天后曝搭美軍機「恐怖逃亡」過程　士兵一句sorry　讓她絕望

太妍撞衫Lisa晚了三個月！　「美胸」對尬「螞蟻腰」難分勝負

落實普惠金融！華南銀攜手中壽　捐助微型保險

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

大陸熱門新聞

長髮妹當街被壓地脫內褲！色男擄人硬上

正妹主播獨遊西藏尖叫遇難！警調查出爐

又一主持人被爆性侵！她靠裝「死屍」躲過一劫

媽媽遺留20萬養老金！女子找到下秒崩潰

火鍋吃一半撈出老鼠屁股帶尾巴！顧客怒刷負評

富士康廠工8道應徵題瘋傳！陸網友吐槽：太扯

撿屍爛醉妹當街狂摸！大叔手伸私處猥褻

Delta病患摸過電扶梯　他105分鐘後碰到竟感染

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

「清朝人」打疫苗首針！身體狀況曝光

22歲網紅直播時遇害身亡：她淒厲慘叫→黑屏

中國乒乓外交50年　福原愛上場打球

外送「3月大嬰兒」！網怒：一個敢送一個敢接

深圳機場星巴克　店員穿防護服沖咖啡

更多熱門

相關新聞

又一主持人被爆性侵！她靠裝「死屍」躲過一劫

又一主持人被爆性侵！她靠裝「死屍」躲過一劫

湖南衛視《天天向上》主持人錢楓被舉報性侵後，同為該節目主持人的田源也被曝猥褻女生。據《正觀新聞》報導，網友「Anna」在某文章評論區發文稱，自己在2010年作為嘉賓參與《天天向上》的錄製，由此接觸到主持人田源，沒想到之後發生的一切，是她至今的陰影。

馬戲團獅子死半年　竟流入菜市場

馬戲團獅子死半年　竟流入菜市場

男子杭州觀「鬼王潮」直接被捲走 路人嘶吼呼喚過程全都錄

男子杭州觀「鬼王潮」直接被捲走 路人嘶吼呼喚過程全都錄

16歲少女霸凌網友「潑尿＋硬物塞下體」 軟禁2小時拍猥褻影片

16歲少女霸凌網友「潑尿＋硬物塞下體」 軟禁2小時拍猥褻影片

校長猥褻小學女童　受害者成年後出面指證

校長猥褻小學女童　受害者成年後出面指證

關鍵字：

撿屍猥褻浙江嘉興醉倒

讀者迴響

熱門新聞

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

館長打高端過一天　曝身體狀況

男主持人錄影「起生理反應」！

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

作家陸之駿猝死解剖！死因出爐

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面