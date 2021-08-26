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又一主持人被爆性侵！女大生靠裝「死屍」逃過嘿咻…慘遭上下其手

▲▼ 田源猥褻。（圖／翻攝自微博）

▲田源被曝猥褻。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南衛視《天天向上》主持人錢楓被舉報性侵後，同為該節目主持人的田源也被曝猥褻女生。據《正觀新聞》報導，網友「Anna」在某文章評論區發文稱，自己在2010年作為嘉賓參與《天天向上》的錄製，由此接觸到主持人田源，沒想到之後發生的一切，是她至今的陰影。

文章寫到，當時田源主動找她聊天，知道兩人是校友後，還教了她很多新人入行該如何規劃，給人留下「好師哥」的初印象。兩人互換手機號後，田源錄完節目後還約她去吃長沙小吃，讓她在自己住的酒店大堂等着。

接着，田源以拿東西上樓為理由找Anna幫忙，仍是學生的她涉世未深，隨口同意了。然而進入房間後，田源開始對她上下其手，不僅強吻她，更將其推倒，遭到女方的強烈反抗。

Anna描述當時的情況，「田源開始對我上下其手，強吻我。我懵逼了，躲開，他說『裝什麼』，我意識到我答應幫他拿東西進房間這個行為竟然意味著某種同意！」她進一步回憶稱，後來田源就將她推倒意圖性侵，但她如死屍般不回應，才讓田源覺得「太沒意思了」，打消嘿咻的念頭。

▲▼ 田源猥褻。（圖／翻攝自微博）

▲幾年前，已婚的他就被爆出出軌照。（圖／翻攝自微博）

隨後，田源若無其事帶着Anna下樓，與《天天向上》其他主持人歐弟、錢楓、小五一起去吃飯，但又在車上用言語猥褻她，彷彿該女孩已經是他的人一樣。

Anna因為害怕被封殺，全程不敢強硬反抗，等車開到餐廳後她才假裝肚子疼，提前回了酒店。後來，田源不斷發訊息、打電話要求Anna下樓與自己見面，她只能找藉口說身體太難受，無法見人，隔天就迅速坐飛機回學校，但後面則被田源長達1年的電話騷擾。

上述內容一經曝光，在網路再次引發熱議。網友表示，假如是真的，希望有錯的人受到應有的懲罰，如果是假的，也希望田源出面解釋，還自己一個清白。

據悉，幾年前，田源就被爆料婚內出軌，激吻好友女友，雖然本人否認，但更多圖片以及影片的流出似乎坐實了出軌。2015年5月，田源在個人微博發表聲明，決定申請暫時離開節目《天天向上》。

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