拓也哥近況曝光！「小腿已截肢」友人稱：他樂觀面對

▲拓也哥日前到北海道利尻島旅遊。（翻攝拓也哥推特）

圖文／鏡週刊

因錄製日本成人節目《矛盾大對決》爆紅的拓也哥（コレステロールタクヤ），先前曾傳出因糖尿病截肢腳趾的情況，3月時他在IG上PO出住院的餐食，健康狀態引起粉絲關心，日前他在IG上自曝病情惡化已經將小腿截肢。

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拓也哥過去以「高速真空吸引」口技爆紅，工作繁忙的他，不時在IG上PO出美食，藉以犒賞自己工作辛勞，但卻也因此在2017年開始頻繁住院，甚至因為糖尿病傷口惡化，右腳小趾遭截肢。

▲拓也哥病後首次前往剪髮。（翻攝拓也哥IG）

今年6月曾傳出因心力衰竭緊急住院的情況，拓也哥的身體健康狀況頻繁亮紅燈，最終只得將左腳小腿截肢。但生性樂觀的他，將義肢做成自己最愛的法鬥、乳牛等款式，讓自己保持快樂的心情。

對此，拓也哥友人透露，「他依舊樂觀的面對生活。病情並不影響拓也哥的行動力」，日前他還前往利尻島吃美食、旅行，依舊很享受生活。

▲拓也哥不受病情影響，樂觀旅行。（翻攝拓也哥推特）



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