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【上將捲共諜案5】共諜謝錫璋扮船運大亨潛伏24年　海空軍將領先後淪陷了

陸軍退役中校魏先儀涉在台發展共諜組織，訊後遭檢方以30萬元交保。

這起全台最大的共諜案幕後主嫌謝錫璋，從1997年即以香港虎陽公司、俊成公司及香港縱橫船運集團名義來台經商，至今潛伏台灣24年，檢調掌握，他從2006年起受中共軍委政治工作部聯絡局廣州分局指示來台發展共諜組織，成功吸收多位退役將領，直到3年前，他因涉嫌吸收2位海軍退役將遭鎖定偵辦，旋即出境未再來台，高雄地檢署已對他發布通緝。

圖、文／鏡週刊

 

檢調發現他經常穿梭中港台等地，以球敘、聚餐、招待出國吃喝玩樂與提供機票及現金等手法，打通退役的前海軍司令部張姓少將處長，再靠張介紹昔日部屬何姓上校組長及他的妻子，在台吸收其他軍方人士，並認識一群海軍高官，舉凡海軍陸戰隊政治作戰部前上校副主任、上校艦長、兩棲偵搜大隊中校都曾與他往來密切。

空軍退役少將錢耀棟（前右）疑遭中共吸收，檢方依違反《國安法》將他以20萬元交保，他離開地檢署時竟大聲嗆媒體「讓開」。

由於謝出手大方，不只招待將官吃吃喝喝，連官夫人帶孩子至韓國、馬來西亞沙巴、印尼峇里島或香港等地旅遊的機票與食宿開銷也全算他帳上，手法就像搞老鼠會，先找到下線，再往外擴散發展組織，直到他欲吸收海軍司令部一名現役少校，招待他及妻子出國旅遊後，再頻頻邀約至香港面見中共官員不成，全案才東窗事發，高雄檢調火速收網將前海軍張姓處長、何姓上校組長及其妻等3人均依違反《國安法》起訴。

檢調順藤摸瓜，掌握謝錫璋南北串聯，除了在高雄滲透海軍，還在北部另啟爐灶吸收空軍高官，頻頻接觸現役層級最高的空軍上將張哲平及退役上將沈國禎，看上的便是他們曾任空軍要職，儼然台海空防最重要的靈魂人物，已嚴重危害國家安全，檢調正全力偵辦，以確保國家安全。


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關鍵字：

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