【上將捲共諜案3】「很多事情沒辦法拒絕」　空軍退將：才陪打9個洞而已

情資顯示，沈國禎當時與另名空軍退役少將陳孝華赴中國廣州打高爾夫球，並與中共官員見面，隔年二人再度赴廣州與當地官員碰面，內情恐不單純；2015年，陳孝華、錢耀棟及謝錫璋等人在北市三民路的金品川菜海鮮餐廳餐敘，席間又敲定隔年再赴廣州打高爾夫球，未料出發前沈國禎生病取消行程，陳孝華則依約到對岸打球。

圖、文／鏡週刊

值得注意的是，經常與沈打球的退將陳孝華仍相當活躍，去年他轉任隸屬於空軍的清泉崗高爾夫球場總經理，日前疫情三級警戒期間，高爾夫球場禁止對外營業，他在今年6月遭人踢爆，多次帶友人到球場打球，且不戴口罩。

本單調查，空軍轄下的「清泉崗高爾夫球場」屬BOT球場，發包民營，為因應疫情三級警戒，期間暫停開放，球場當時也公告停止對外營業至7月12日，不過，陳孝華被爆料在6月4、16及25日3天，帶友人進場打球，還被監視器拍到未依規定戴口罩，恐成防疫破口，引起球場人員不滿。

陳孝華面對媒體查證，當時他坦承，「大家都那麼久沒動了，會員找他才陪打9個洞而已，大家就是很高興，流了汗就回去了。」他還說「很多事没辦法拒絕的」。

對於當時未依防疫規定戴口罩，陳孝華則稱，「因為球場是一個開放的空間，所以沒戴口罩。」他根本不把疫情指揮中心的規定看在眼裡，擺明目無法紀，更糟糕的是他明顯公器私用，竟仍受空軍重用。



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