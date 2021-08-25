【上將捲共諜案2】第二位三星上將遭約談　習近平訓話他也在場

檢調偵辦史上最大共諜案再爆驚人發展！共諜組織除企圖吸收前國防部副部長張哲平外，曾任空軍司令的退役二級上將沈國禎也遭接觸鎖定，不但多次赴中國廣州球敘，還私下與中共國安官員會面，5年前甚至與吳斯懷等人一同前往北京，在人民大會堂聆聽中共總書記習近平談話，引發軒然大波。

圖、文／鏡週刊

檢調日前除了以證人身分密訊張哲平，另位退役上將沈國禎也被傳訊，由於二人都是三星上將，顯得格外敏感，案情恐再升高。

本刊掌握，這波遭檢調約談的人員，除張哲平外，還驚見另名退役上將、前空軍司令沈國禎，讓案情再掀高潮。知情人士透露，港籍商人謝錫璋從2012年起，以黃埔軍校同學會的名義，安排包含沈國禎在內的多位國軍退役將領至中國球敘，甚至還與中共國安官員會面，懷疑多名退將恐已被中共滲透、吸收。

據了解，沈國禎被約談時供稱，當時是應昔日軍中同袍邀約到對岸打球，絕無涉及不法，偵訊時對案情避重就輕。不過，專案小組認為他身為高階將領，雖已退役，卻違反常情與中共高官私下碰面，甚至沒有任何防備心及敵我意識感到不解，對他的說法存疑，正積極比對相關卷證。

事實上，2016年沈國禎因病取消赴廣州球敘及面見中共國安官員，同年卻與前總政戰部主任許歷農、前總統府戰略顧問周仲南、曹文生、前國防部副部長王文燮等32名退將、共53顆星星，一同赴中國參與北京人民大會堂舉辦的「紀念孫中山先生誕辰150週年」活動，並起立聆聽中共國歌，後來還正襟危坐聽取中共總書記習近平演說，宛如聽訓，形同叛將，引起國人大肆抨擊。

此事餘波盪漾至今，沈國禎後來宣稱「我們很多人是被設計了」，並說當初是許歷農一再邀請，返台前一天才被告知臨時安插行程，突然增加第五天活動，結果整團被帶到北京，帶隊的前總政戰部執行官陳興國還向他們保證不用擔心，只好被迫跟著走，也不可能脫隊，最後莫名進了北京人民大會堂，有了這次經驗，以後再也不會去中國參與這類活動。

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