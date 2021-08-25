她匯58萬前超緊張　警一問驚呆「會賺10倍」

▲桃園市羅姓女子24日至新屋區渣打銀行欲匯款58萬元，因神情緊張被行員察覺通報警方到場，經解釋後確認為詐騙手法後保住存款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局24日一連阻攔2起詐騙案，羅姓女子在新屋區渣打銀行準備匯款58萬元，因神情緊張被行員察覺通報警方，女警到場詢問，羅女說在網站上看到「投資5萬元能獲利50萬」才想臨櫃匯款投資，女警連忙解說是點祥詐騙手法，羅女頓時醒悟；另一起鍾姓婦人在富岡郵局欲匯款12萬元至指定帳戶，局員通知員警到場，鍾婦說，收到自稱中華電信人員告知積欠費用，必須將存款轉至指定帳戶以示清白，員警及時告知是詐騙手法，鍾婦才恍然大悟。

楊梅警方指出，新屋分駐所警員蔡宜欣、曾華愷24日巡邏時，接獲渣打銀行通報，31歲的羅姓女子臨櫃欲匯款，但因神情緊張，2人到場後上前關心，並向行員與銀行陳姓襄理了解狀況。羅女聲稱，在網站上看到投資廣告「投資5萬元能獲利50萬」，因此依照廣告指示以LINE加為好友後，依照對方指示前往銀行臨櫃匯款。

2名女警一聽了解是典型投資詐騙手法，向羅女分析可疑之處，羅女聽完解說頓時發現自己險遭受騙，幸好辛苦存了很久的58萬元存款還沒匯出，也未讓歹徒詐騙得逞。

▲桃園市鍾姓婦人24日至楊梅區富岡郵局臨櫃匯款12萬元，因神情緊張被R局員通報警方到場，經解釋後確認為詐騙手法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另一起詐騙案則是富岡派出所副所長李明育接獲富岡郵局經理來電，郵局內有60歲鍾姓婦人疑遭詐騙，立即與警員蔡賀年、林泫淏到場。鍾婦說，接獲自稱中華電信服務人員來電告知有積欠電信費用，經多次轉接後說其涉及刑案，要求將戶頭內存款匯至指定帳戶監管以示清白，所以才來郵局臨櫃匯款。

因婦人在郵局提款時表現緊張，郵局人員員察覺有異，打電話通知員警協助，員警向婦人說明電話費欠費詐騙手法，鍾婦才恍然大悟，感謝員警及時協助，保住其12萬元存款。

楊梅警分局呼籲，詐騙手法花樣百出，若不小心容易陷入詐騙泥沼，投資報酬率異常之投資詐騙，來路不明的電話欠費，遇到類似狀況，務必小心求證與冷靜處理，可向反詐騙諮詢專線165或警察機關110專線報案處理。

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