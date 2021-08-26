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栽槍惡警關鍵錄音曝！要線人亂咬「鳳梨」倒貨　黑歷史慘被起底

▲涉嫌栽槍的大安偵查隊趙姓小隊長被督察組依觸犯槍砲罪嫌移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉嫌栽槍的大安偵查隊趙姓小隊長被督察組依槍砲罪嫌移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪／台北報導

台北市大安警分局偵查隊趙姓小隊長、3月初偵辦新北市吳姓男子涉持有改造槍案件，查獲一把改造金牛座手槍，但台北市督察室接獲該案線人檢舉，吳男到案後供出槍枝來源，但涉嫌供槍的男子居然是趙姓小隊長的線人；線人持錄音檔反控趙姓小隊長栽槍，案件進入司法調查，台北市警督察系統約談3人後將趙姓小隊長以觸犯槍砲、偽造文書等罪嫌移送，檢察官裁定30萬元交保。

北市警方證實，趙姓小隊長的證人被約談時，提供一段關鍵錄音檔、以及他和趙姓小隊長通聯截圖等證據，趙小隊長得知吳嫌接受調查、供詞咬出供槍關係人，立刻致電線人解釋，要求線人若遭約談、必須供出另個黑幫兄弟「鳳梨」才是正確的槍枝來源、疑有掩蓋真相助線人脫罪問題。

▲涉嫌栽槍的大安偵查隊趙姓小隊長被督察組依觸犯槍砲罪嫌移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉嫌栽槍的大安偵查隊趙姓小隊長被督察組依觸犯槍砲罪嫌移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

但趙姓小隊長渾然不知對話已遭到線人錄音蒐證自保；北市督察系統透露、從某個角度來看，也可認為趙姓小隊長是在努力「保護自己線人安全」、希望把事件解釋成「警方跟監線人交易釋出槍枝、才循線抓到持槍吳姓犯嫌」，但因吳男事後咬出線人，才讓這起栽槍案件曝光。

雖然趙小隊長事後應訊堅稱是保護線人，才會授意線人咬出另外一名混跡新北市地區的黑幫兄弟「鳳梨」但線人覺得聽信趙小隊長計策供應槍枝，才會讓自己背上交易槍枝罪名、督察系統調查：趙姓小隊長在整件擁槍案件偵查過程有斧鑿痕跡，甚至誤導案件偵辦方向，確實有涉及使公務人員登載不實、以及操盤槍枝交易案件、有觸犯槍砲條例之嫌。

大安警分局偵查隊趙姓小隊長爭議不只這一件：早在今年4月28日，一網友28日深夜在臉書「爆料公社公開版」貼出一篇文章，開頭直指，「台北市刑警自稱竹聯幫弘仁會恐嚇喬私人債務」協商過程中，有大安分局刑警假稱是竹聯幫弘仁會大哥要處理建案糾紛、但卻又在電話中改稱自己是警察，要出來處理3500萬的債務，更用三字經怒嗆「幹你娘」「好幹麥走，伶北是警察就是要喬，不然怎樣」，行徑囂張。

大安警方則表示、趙姓小隊長在警界服務滿35年，原本7月就能退休，未料8月遭線人檢舉栽槍案「退休前夕發生此事感到遺憾」督察室大動作搜索趙小隊長辦公室並約談到案、大安警分局強調該案為自檢自查案件、員警疑涉不法，秉持勿枉勿縱的立場，警方絕不包庇護短。

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