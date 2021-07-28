「不想鬧大就給60萬」　淡水警帶哥恐嚇取財！兄弟檔羈押獲准

▲淡水分局偵查隊驚爆警員吃案，更恫嚇對方索取60萬。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃宥寧／台北報導

扯！今年4月中旬淡水區某健身房發生許姓男會員性騷擾，案子轉偵查隊處理。孰料蔡姓警員未將案子入檔，甚至藉由他案索取許姓男會員個資。事後，蔡警與胞兄到許男家恫嚇「不想性騷擾被鬧大就給60萬」，許男陸續給了10萬餘元。士林地檢署持票搜索，28日認蔡姓兄弟檔涉犯貪汙治罪條例、恐嚇取財等罪，2人有勾串、滅證之虞，向士林地院聲請羈押禁見。

未滿30歲偵查隊警員蔡至恩，未依規定處理案子，更沒將性騷擾案入檔，反而涉嫌偽造文書，拿別的案子資料到健身房索取被告許姓男會員資料。5月初知道許男住家地址後，蔡至恩與不是警察的胞兄蔡至儒一同到許男家，恫嚇「你被告性騷擾，不想事情鬧大就給60萬」，許男看見2人都穿上刑警背心，擔心事情曝光，就到便利商店領取10萬元給蔡姓兄弟檔。沒想到胞兄蔡至儒食髓知味認遇上大肥羊，過沒幾日後，又到許男公司向許男要11萬餘元。

淡水分局知情後決定自清向上呈報，全案為自清自檢案件，由分局督察組及新北市警局政風室均介入偵辦。士林地檢署檢察官27日指揮搜索蔡至恩辦公桌，並帶回蔡姓兄弟檔。

到案後，蔡至儒否認有向許男恐嚇11萬元。經檢察官吳爾文訊問後，認蔡至恩涉嫌違反貪汙治罪條例第4條第1項第2款，藉勢、藉端勒索罪嫌重大、恐嚇取財罪嫌、行使偽造公文書罪嫌；蔡至儒則涉犯冒充公務員行使職權、恐嚇取財等罪嫌。士林地方法院以有逃亡、湮滅、偽造、變造證據及串證之虞，當庭裁定收押禁見。

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