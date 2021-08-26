惡警「栽槍」神查扣！線人被當衛生紙丟　北市小隊長事情鬧大了

▲涉嫌栽槍的大安偵查隊趙姓小隊長被督察組依觸犯槍砲罪嫌移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

大安警分局偵查隊今年3月查獲新北市板橋區吳姓犯嫌持有一把金牛座改造90手槍1支，吳嫌落網後辯稱是當天向一名擁槍男子購買防身，未料槍枝才剛到就遭警方上門查獲；案件表面看起來是一件警方查槍、犯嫌落網供出上手的溯源槍砲案件，未料槍枝供應者到案後，才道出從頭到尾根本都是警方設局栽槍、大安警分局督察組報請檢察官指揮偵辦，26日將涉案的偵查隊小隊長涉嫌栽槍，依觸犯槍砲罪嫌移送台北地檢署偵辦。

▲涉嫌栽槍的大安偵查隊趙姓小隊長被督察組依觸犯槍砲罪嫌移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

大安警分局督察組表示，偵查隊趙姓小隊長（52歲）平常工作負責辦案認真、但結果今年3月查獲這起位於新北市板橋區的栽槍案件、吳姓犯嫌到案後坦承購槍用來防身、但曾向警方表示當天剛拿到槍枝、警方不久就上門抓人，時機實在太過巧合、認為遭販槍的老大出賣，到案後供出上情並清楚交代槍枝來源。

警方因此得以鎖定金牛座手槍販售來源，循線在約談供應槍枝者到案，未料這名販售軍火者事後自己找上警分局督察組說明：他自陳是趙姓小隊長線人，他表示是趙姓小隊長交付給他改造手槍後、囑咐他找管道讓槍支流出，警方後續會把擁槍者逮捕，他只是案件中的「線人」是在完成警方交付的任務，但警方事後「剖柴連砧」過河拆橋連他一起偵辦，他相當心寒才會出面檢舉。

吳姓犯嫌也認為自己當天購槍就被逮「警察真的太神」時機太過巧合，但趙姓小隊長接受約談解釋：中間人僅是依法向他舉報吳男擁槍自重、他才會依法行動破獲持槍案，認為使用線人資訊並無不法。

但經大安警分局督察組先後約談3人後，發現這名關鍵「線人」手機藏有與趙姓小隊長的關鍵對話，顯示偵查隊行動前，趙姓小隊長確曾與線人聯絡要他把東西交給吳姓犯嫌，線人堅稱是趙姓小隊長要他交槍給吳男、根本就是栽槍辦案以惡劣手段爭取績效。

由於3人各說各話，但線人所指陳趙姓小隊長違失有手機通訊軟體內容可證明，大安警分局督察組偵訊3人後，發現趙姓小隊長疑有爭取刑案績效而未恪遵正當辦案程序，涉有違反「槍砲彈藥管制條例」之嫌疑、26日上午將他依法移送，趙姓小隊長仍否認涉案、台北地檢署檢察官訊後依違反槍砲、偽造文書罪嫌裁定趙姓小隊長30萬元交保並依法候傳並接受調查。

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