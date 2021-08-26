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10大基礎全毀！阿富汗人求救信曝光　絕望悲訴「我還不如死掉」

▲▼阿富汗人擠向喀布爾機場尋求撤離。（圖／路透）

▲阿富汗一名25歲男子向韓媒悲痛表示，「與其留在這裡，不如死了更好」。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

一名移居印尼的阿富汗33歲難民A某向南韓媒體表示，仍住在家鄉的弟弟被塔利班趕出家門後突然失聯，所幸5天後，A某與25歲的弟弟透過網路取得聯繫，但傳來的訊息卻是沉重無比，「我認為與其所有人都留在阿富汗，還不如死了更好。」信中提到，大家只能勉強地呼吸著，阿富汗已經成為首個「10沒有」的國家。

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根據《韓國日報》獨家報導，A某的弟弟來信表示，住在阿富汗西南部地區的他2周前被塔利班趕出家門，因為他家離警察局很近，塔利班便將之當作據點，事隔1周他回到附近卻發現房子已經被毀，原政府軍為了消滅塔利班，派直升機從空中轟炸，光是他的村莊就超過100處遭轟炸毀壞的民宅，雖然很駭人，但居民只能無奈接受。

▲▼阿富汗人擠滿喀布爾國際機場。（圖／路透社）

▲阿富汗人擠向喀布爾機場逃難。

網路狀況不好加上安全問題，A某的弟弟不敢嘗試通話，只能用訊息透露當地情況，「我們仍然在呼吸，想繼續活下去……所有人都是勉強地呼吸著，只希望有天能離開阿富汗，據我所知，喀布爾機場有10多人死於塔利班槍擊，美國的計畫失敗了，塔利班20年前和現在並沒有太大改變，他們將隨心所欲，外媒關注焦點集中在喀布爾，但村莊的情況更加嚴重。」

A某的弟弟指出，阿富汗已經淪為世界首個「10沒有」的國家：
1. 沒有運作系統
2. 沒有總統
3. 沒有政府相關人士
4. 沒有所得收入
5. 沒有正在營運的銀行
6. 沒有所謂法律
7. 沒有正式軍隊
8. 沒有大使館
9. 沒有獲得任何國家的承認
10. 沒有人會回應我們的求援

A某的弟弟補充，塔利班正在審查所有人的通聯訊息與手機內容，連現在這些對話等等也會全部刪除，「希望你能把我們的情況公諸於世，引起迴響。」A某表示，38歲的哥哥去了喀布爾之後就失去聯繫，他自己則因為成為塔利班的目標，房子、車子遭到攻擊與生命威脅，早在2013年就逃亡至印尼。另一名印尼西爪哇省的阿富汗40歲難民表示，妻子的娘家人還住在喀布爾，害怕得只敢躲在家中，不清楚外面的情況。

▲▼阿富汗難民準備前往巴基斯坦尋求庇護。（圖／路透）

▲有阿富汗難民準備前往巴基斯坦尋求庇護。

據聯合國難民署（UNHCR）透露，以今年2月為準，印尼共有7692名阿富汗難民，他們大部分都是為了躲避塔利班，從多年前就已逃亡的人，加上未列入統計的人員，估計約有1.2萬人左右。

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