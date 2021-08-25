南韓急派3架軍機赴阿富汗！親接380人...強調是以「特殊身份」入境

▲阿富汗人擠滿喀布爾國際機場。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

塔利班組織（神學士，Taliban）占領阿富汗首都喀布爾後，一些曾幫助美國、南韓、北約進行翻譯等工作的當地人恐懼會遭到報復。對此，南韓政府昨（24）日緊急宣佈已派遣3架軍方運輸機前往喀布爾，載回曾幫助南韓政府的當地職員與眷屬共380多人，預計明（26）日抵達仁川國際機場，送往忠清北道鎮川郡安置。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部第2次長崔鍾文（최종문）於今（25）日上午針對移送阿富汗人至國內的問題召開線上簡報會，他表示此波移送計畫主要針對曾援助南韓政府在當地活動的阿富汗人、配偶、未成年子女、父母等共380人，目前正陸續前往喀布爾機場等候，預計南韓軍事運輸機將會於26日抵達仁川國際機場。

崔鍾文強調，「他們進入（南韓）國內，並非以阿富汗難民的身份，而是以特別功勞者的身分進入我國。」

報導指出，南韓政府早就於23日緊急派遣2架空軍C-130J（力士運輸機）、1架空中加油運輸機KC-330前往阿富汗與鄰近國家，針對運送阿富汗人返回南韓國內進行作戰佈局。此番救援行動，其實是南韓政府首次以人道救援立場，向紛爭地區執行的大規模人員國內移送計畫。

南韓外交部強調，這些曾援助過南韓政府的阿富汗人職員，先前主要是在南韓駐阿富汗大使館、韓國醫院、職業訓練所等工作。

380多名阿富汗人職員與其親眷抵達南韓後，會依據南韓當局安排前往忠清北道鎮川郡的國家公務員人才開發院進行安置。有消息指出，隨著國內反彈聲浪逐漸擴大，這些阿富汗人將會先停留在鎮川郡6周。

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