日本願提供「500名阿富汗難民」庇護！　最長可留日工作5年

▲日本政府擔憂塔利班會報復為其工作的阿富汗人，決定提供庇護。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

塔利班攻陷阿富汗，各國紛紛緊急撤回大使館人員與僑民，日本目前也已經開始準備替曾經為日本大使館或援助組織工作的阿富汗人提供庇護，並罕見地根據人道主義允許他們與他們的家人在日本逗留90天，在此之後也會提供簽證，讓他們最多可以在日本停留並工作長達5年。事實上，日本當局是因為擔心這些曾為其工作的阿富汗人會遭到塔利班份子報復，才會做出這項決定。

根據《日經亞洲》報導，在塔利班份子閃電突襲阿富汗首都喀布爾，並掌控該國後，所有當地人與外國人都拚了命想要逃離，無奈塔利班份子隨即控制了大部分的機場，也讓出境越發困難。日本本周派遣了一架自衛隊運輸機，將日本駐阿富汗大使館工作人員、當地僑民以及日本國際協力機構（Japan International Cooperation Agency）的員工撤離至鄰國。

法務大臣上川陽子20日在記者會中表示，政府應該考慮是否接收阿富汗難民。她說，日本暫時不會違背阿富汗人的意願將其驅逐出境。

日本當局基於人道考量，擬允許這些曾為日本政府工作的阿富汗人及其家屬在日停留至多90天，之後再向他們發放5年的簽證，讓他們可以在日本當地逗留或工作。日本有可能根據阿富汗局勢的變動進一步延長期限，而阿富汗人也可以在一段時間後申請難民身分，為久居日本打開大門。

根據日本政府粗估，雖然尚無法確定會有多少人受惠於此，不過預計約有500人符合條件。日本移民事務廳通常會先給予難民5年的合法身分，只要在這5年內履行某些特定義務，就有資格獲得長期居留權。

事實上，日本很少會接收難民，根據日本移民局統計，日本在2020年僅接收了47名難民。相較之下，德國承認了6.3萬人，加拿大承認了2萬人。如今日本一改先前的保守態度，就是因為深怕那些曾為其工作的阿富汗人會受到塔利班份子的迫害。

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